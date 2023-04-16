Українцям для вступу до ЄС змінять податки: більше не вдасться отримувати зарплати в конвертах — Finance.ua
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Українцям для вступу до ЄС змінять податки: більше не вдасться отримувати зарплати в конвертах

Особисті фінанси
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Українцям для вступу до ЄС змінять податки: більше не вдасться отримувати зарплати в конвертах
Українцям для вступу до ЄС змінять податки: більше не вдасться отримувати зарплати в конвертах
Українську сферу оподаткування в Єврокомісії оцінили на двійку (середній рівень підготовки). Щоб стати членом ЄС, українцям доведеться відмовитися від зарплат у конвертах та змінити деякі податки.
Про це йдеться у звіті Європейської комісії із заявки України на членство у Європейському Союзі, пише Обозреватель.
Згідно з документом:
  • ПДВ відповідає нормам (ставка у 20% відповідає узгодженій у ЄС);
  • потрібно покращити електронний режим переміщення товарів;
  • немає правила щодо податку на вихід з юрисдикції,
  • не запроваджено загальне правило протидії зловживанням.
Загалом із значних проблем, які неможливо миттєво подолати, — зловживання. Податківці беруть участь у схемах, а пересічні українці ухиляються від сплати податків. Стати повноцінним членом ЄС за наявності десятків схем ухилення від оподаткування буде неможливо. Українці мають звикнути, що сплата податків — конституційний обов’язок кожного громадянина.
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Ще гірша ситуація у сфері соцполітики та зайнятості. У ЄС оцінили нашу підготовку на одиницю (початковий рівень). Існують проблеми з технікою безпеки на роботі, велика проблема з неофіційним працевлаштуванням (що пов’язано з ухиленням від податків). Необхідно змінити законодавство, що забезпечить ґендерну рівність, удосконалити систему трудових перевірок.
Фактично необхідно:
  • розпочати ефективно перевіряти, чи працюють українці офіційно;
  • знизити рівень тіньової зайнятості;
  • забезпечити рівність прав жінок та чоловіків.
Також є проблеми із вільним переміщенням працівників. Україна демонструє початковий рівень підготовки у сфері вільного переміщення працівників (це одиниця). Українським роботодавцям потрібно створити такі умови, щоб у майбутньому вони могли легко найняти працівника із будь-якої країни ЄС.
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За матеріалами:
Обозреватель
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