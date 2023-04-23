Хто має відзвітувати перед податковою до 1 травня — Finance.ua

Хто має відзвітувати перед податковою до 1 травня Сьогодні 10:50 — Особисті фінанси

Хто має відзвітувати перед податковою до 1 травня

подають: Як нагадує Державна податкова служба, податковим кодексом України передбачено, що податкову декларацію про майновий стан і доходи)

фізичні особи — підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність — до 01 травня року, наступного за звітним;

громадяни, у яких виникає обов’язок щодо подання податкової декларації — до 1 травня року, наступного за звітним;

До уваги. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 Кодексу).

Важливо, якщо у разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;.

резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, — не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

фізичні особи, у яких є право на податкову знижку, — до 31 грудня (включно) наступного за звітним податкового року.

Довідка Finance.ua:

Українцям для вступу до ЄС змінять податки: більше не вдасться отримувати зарплати в конвертах.

Українську сферу оподаткування в Єврокомісії оцінили на двійку (середній рівень підготовки). Щоб стати членом ЄС, українцям доведеться відмовитися від зарплат у конвертах та змінити деякі податки.

Про це йдеться у звіті Європейської комісії із заявки України на членство у Європейському Союзі.

Згідно з документом:

ПДВ відповідає нормам (ставка у 20% відповідає узгодженій у ЄС);

потрібно покращити електронний режим переміщення товарів;

немає правила щодо податку на вихід з юрисдикції,

не запроваджено загальне правило протидії зловживанням.

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