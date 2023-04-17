Податкова невдовзі отримає доступ до банківських рахунків українців — Finance.ua

Податкова невдовзі отримає доступ до банківських рахунків українців Сьогодні 08:13 — Казна та Політика

Податкова невдовзі отримає доступ до банківських рахунків українців

Обмін інформацією між податковими України та країн ЄС — частина плану BEPS. За допомогою автоматичного обміну у податкової з’являється можливість виявляти незадекларовані доходи податкових резидентів за межами країни та контролювати правильність декларування доходів та сплати податків.

Про це пише Фокус.

«Мета обміну — боротьба з ухиленням від сплати податків та детінізація доходів. Податкова усвідомлює, що деякі податкові резиденти України можуть приховувати свої доходи за кордоном. Автоматичний обмін інформацією стане додатковим стимулом для своєчасного декларування доходів та сплати податків в Україні», — вважає Іван Маринюк, юрист юридичної фірми «Ілляшев та Партнери».

Він також пояснив, що запровадження Україною автоматичного обміну інформацією означає, що українські банки збиратимуть інформацію про рахунки платників податків інших країн в Україні та передаватимуть її в українську податкову.

Потім податкова буде передавати таку інформацію в податкові служби інших країн залежно від статусу податкової резидентності (де особа має сплачувати податки), а також отримуватиме аналогічну інформацію про своїх платників податків.

«В майбутньому податкова може надсилати запити щодо надання пояснень відносно джерел походження коштів, якщо інформація про отримані доходи особою у податкової буде відрізнятися від інформації про стан рахунків за автоматичним обміном. У разі виявлення факту отримання незадекларованих доходів, можуть бути донараховані податкові зобов’язання. Крім того, на період дії воєнного стану не вважається податковою інформацією, яка може бути використана податковим органом для нарахування податків, інформація, отримана податковою в межах автоматичного обміну, якщо сукупний залишок або вартість усіх фінансових рахунків, власником яких є одна особа — громадянин України, не перевищує еквівалент 250 тисяч доларів», — розповів Іван Маринюк.

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Автоматичний обмін має запрацювати у липні 2023 року. 20 березня ВРУ ухвалила законопроект щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки № 8131 від 17.10.2022 (зараз на підписанні у президента). Цей законопроект передбачає, що перший обмін може відбутися у 2024 році за перший звітний період — з 1 липня 2023 по 31 грудня 2023.

Експерти пояснюють: автоматичний обмін фінансовою інформацією стосуватиметься усіх — ФОПів, юридичних та фізичних осіб.

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«Мова йде про інформацію від фінансових установ про фінансові рахунки, власників та/або контролюючих осіб власників таких рахунків, які є податковими резидентами інших юрисдикцій-партнерів по обміну. Простіше кажучи, податкові органи України отримають інформацію про залишки і рух коштів по рахунках податкових резидентів України за кордоном», — повідомила податкова консультантка Олександра Томашевська.

Автоматичному обміну підлягатиме наступна інформація:

ім’я/назва власника рахунку;

дата народження, адреса;

податковий номер;

номер банківського рахунку;

залишок на кінець року;

загальна сума доходів від фінансових активів за звітний період.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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