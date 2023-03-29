В Україні планують повернути довоєнні податки та перевірки бізнесу — Finance.ua

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В Україні планують повернути довоєнні податки та перевірки бізнесу

Казна та Політика
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В Україні планують повернути довоєнні податки та перевірки бізнесу
В Україні планують повернути довоєнні податки та перевірки бізнесу
Податкову систему України з 1 липня повернуть до того стану, як вона функціонувала до початку війни. Повернуться податкові перевірки та штрафи.
Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев під час телемарафону.
Як зазначив депутат від «Слуги народу», «в середньому на місяць збираємо податків 80 млрд гривень, а на війну ми витрачали 130 млрд гривень».
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«Тобто решту ми збираємо за рахунок запозичень, облігацій. Наші партнери не дають грошей на безпеку та оборону, це ті гроші, які ми повинні збирати всередині країни», — сказав він.
Гетманцев повідомив, що конкретно пропонується скасування 2% податку з обороту, який ввели навесні минулого року та який є альтернативою загальній системі оподаткування.
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«Ми вважаємо, що він відіграв свою роль і погоджуємося з МВФ, що його наразі треба відміняти з 1 липня», — сказав депутат з президентської фракції.
За його словами, крім цього, це відновлення документальних перевірок на тих територіях, де не йдуть бойові дії, та відновлення покарань за невиконання податкових обов’язків на тих територіях, де не йдуть військові дії.
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«Власне цим і приводиться система податкова до того стану, тих правил, які існували в мирний час до початку активної фази війни», — сказав Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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