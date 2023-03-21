Рада відмовилася переглядати систему оподаткування у 2023 році, — Гетманцев Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Рада відмовилася переглядати систему оподаткування у 2023 році, — Гетманцев

До кінця війни податкова система України, швидше за все, залишиться незмінною. Винятком стане скасування єдиного пільгового податку 2%.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев під час Bussiness Wisdom Summit.

«Відмовилися від будь-яких ідей щодо перегляду бази оподаткування на 2023 рік... Стара податкова база, мені здається, залишиться до кінця війни, якщо не говорити про скасування 2% податку і, можливо, точкових рішень», — сказав Гетманцев.

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Він зазначає, що українська податкова система прагнутиме до європейської моделі оподаткування. При цьому серед поточних проблем він виділив збільшення тіньових виробництв із приходом війни. Це один із найбільших викликів, вважає Гетманцев.

Нагадаємо, наприкінці лютого податковий комітет підтримав законопроект про скасування пільгового оподаткування бізнесу за ставкою 2%. Він також передбачає скасування мораторію на документальні перевірки, повернення обов’язкової сплати єдиного податку «фопами» І та ІІ груп.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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