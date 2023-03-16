Які податкові послуги можна отримати у «Дії» — Finance.ua
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Які податкові послуги можна отримати у «Дії»

Особисті фінанси
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Які податкові послуги можна отримати у «Дії»
Які податкові послуги можна отримати у «Дії»
ДПС тісно співпрацює з Міністерством цифрової трансформації з питань цифровізації послуг для платників. Завдяки спільній роботі Мінцифри та ДПС низка податкових сервісів доступна фізичним особам на порталі та у застосунку «Дія». Розповідаємо, які податкові послугиможуть отримати українці у «Дії».
У розділі «Мої податки» платникам доступні такі сервіси:
  • перегляд реєстраційних та облікових даних платника, даних про банківські рахунки та стану його розрахунків з бюджетом;
  • отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки;
  • подання декларацій для ФОП — платників єдиного податку, у тому числі платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ;
  • перегляд раніше поданих декларацій;
  • сплата податків та ЄСВ.
Також для бізнесу у «Дії» доступна низка інших сервісів, які пов’язані з податковими питаннями:
  • реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту та обрання системи оподаткування;
  • подання заяви на резидентство в Дія.City — спеціальному правовому режимі для IT-індустрії;
  • автоматична реєстрація ФОП та обрання загальної чи спрощеної системи оподаткування;
  • подання онлайн-форми заяви на закриття ФОП. Підписана заява автоматично надсилається до реєстратора, інформація про закриття надсилається до податкової служби;
  • внесення змін про ФОП (зокрема, щодо громадянства, видів економічної діяльності, контактної інформації фізичної особи-підприємця).
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«Під час війни „Дія“ стала інструментом для швидкої взаємодії українців з державою. ДПС України підтримує важливі державні проекти цифрової трансформації та завжди демонструє готовність до впровадження новітніх ІТ-розробок для спрощення адміністрування податків. Адже сучасні технології надають громадянам можливість обирати найбільш зручний формат свого спілкування з державними органами», — йдеться у повідомленні ДПС.
Нагадаємо, українські біженці мають подати податкову декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня.
За матеріалами:
Finance.ua
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