Які податкові послуги можна отримати у «Дії» — Finance.ua

Які податкові послуги можна отримати у «Дії» Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Які податкові послуги можна отримати у «Дії»

ДПС тісно співпрацює з Міністерством цифрової трансформації з питань цифровізації послуг для платників. Завдяки спільній роботі Мінцифри та ДПС низка податкових сервісів доступна фізичним особам на порталі та у застосунку «Дія». Розповідаємо, які податкові послугиможуть отримати українці у «Дії».

У розділі «Мої податки» платникам доступні такі сервіси:

перегляд реєстраційних та облікових даних платника, даних про банківські рахунки та стану його розрахунків з бюджетом;

отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки;



подання декларацій для ФОП — платників єдиного податку, у тому числі платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ;



перегляд раніше поданих декларацій;



сплата податків та ЄСВ.



Також для бізнесу у «Дії» доступна низка інших сервісів, які пов’язані з податковими питаннями:

реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту та обрання системи оподаткування;

подання заяви на резидентство в Дія.City — спеціальному правовому режимі для IT-індустрії;



автоматична реєстрація ФОП та обрання загальної чи спрощеної системи оподаткування;



подання онлайн-форми заяви на закриття ФОП. Підписана заява автоматично надсилається до реєстратора, інформація про закриття надсилається до податкової служби;



внесення змін про ФОП (зокрема, щодо громадянства, видів економічної діяльності, контактної інформації фізичної особи-підприємця).



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«Під час війни „Дія“ стала інструментом для швидкої взаємодії українців з державою. ДПС України підтримує важливі державні проекти цифрової трансформації та завжди демонструє готовність до впровадження новітніх ІТ-розробок для спрощення адміністрування податків. Адже сучасні технології надають громадянам можливість обирати найбільш зручний формат свого спілкування з державними органами», — йдеться у повідомленні ДПС.

Нагадаємо, українські біженці мають подати податкову декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня.

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