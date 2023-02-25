Чи треба платити податки тим, хто за кордоном — Finance.ua

Чи треба платити податки тим, хто за кордоном
Податки в Україні повинні платити всі — ця норма закріплена в статті 67 Конституції. Якщо ви офіційно працюєте, то жодних проблем зі сплатою податків у вас не має бути, адже працедавець виступає податковим агентом. І саме на нього закон покладає відповідальність за утримання необхідних податкових сум і перерахування їх до бюджету.
Про те як платити податки, ми розбирались в нашій статті:
Як сплачувати податки в Україні у 2023 році
так, при отриманні протягом відповідного року закордонного доходу податковий резидент України у будь-якому разі зобов’язаний відобразити такий дохід у своїй податковій декларації, яка подається до 1 травня наступного року.
Іноземна зарплата вказується у рядку 10.7 податкової декларації («Доходи, отримані з джерел за межами України»). Водночас додатково зазначається країна, з якої отримано дохід, та валюта, у якій він виплачений.
Але сума доходу в декларації завжди вказується у гривні. Для розрахунку застосовується валютний курс Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів
Податкове резидентство — це статус особи, яка живе в певній країні. Цей статус передбачає обов’язок сплачувати податки з усіх доходів саме в цій країні.
У різних країнах статус податкового резидента настає за різних умов. Найпоширеніша з них — проживання в країні протягом тривалого періоду, як правило — пів року або 183 дні.
Але важливим критерієм, за яким особа отримує статус податкового резидента, є наявність так званого центру життєвих чи економічних інтересів у певній країні.
Ви стаєте резидентом, якщо маєте в країні проживання центр життєвих інтересів:
- постійно проживаєте в країні (понад 183 днів);
- маєте нерухомість (орендовану або придбану);
- навчаєтесь;
- ваші діти ходять в місцевий садок чи школу;
- отримуєте податкові знижки від держави;
- маєте медичне страхування;
- маєте дохід на місцеві рахунки;
- відкрили ФОП за місцем проживання.
Детальніше про подвійне оподаткування читайте в нашій статті.
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