Чи треба платити податки тим, хто за кордоном — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи треба платити податки тим, хто за кордоном

Особисті фінанси
100
Податки в Україні повинні платити всі — ця норма закріплена в статті 67 Конституції. Якщо ви офіційно працюєте, то жодних проблем зі сплатою податків у вас не має бути, адже працедавець виступає податковим агентом. І саме на нього закон покладає відповідальність за утримання необхідних податкових сум і перерахування їх до бюджету.
Про те як платити податки, ми розбирались в нашій статті:

Як сплачувати податки в Україні у 2023 році

так, при отриманні протягом відповідного року закордонного доходу податковий резидент України у будь-якому разі зобов’язаний відобразити такий дохід у своїй податковій декларації, яка подається до 1 травня наступного року.
Іноземна зарплата вказується у рядку 10.7 податкової декларації («Доходи, отримані з джерел за межами України»). Водночас додатково зазначається країна, з якої отримано дохід, та валюта, у якій він виплачений.
Але сума доходу в декларації завжди вказується у гривні. Для розрахунку застосовується валютний курс Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів
Податкове резидентство — це статус особи, яка живе в певній країні. Цей статус передбачає обов’язок сплачувати податки з усіх доходів саме в цій країні.
У різних країнах статус податкового резидента настає за різних умов. Найпоширеніша з них — проживання в країні протягом тривалого періоду, як правило — пів року або 183 дні.
Але важливим критерієм, за яким особа отримує статус податкового резидента, є наявність так званого центру життєвих чи економічних інтересів у певній країні.
Ви стаєте резидентом, якщо маєте в країні проживання центр життєвих інтересів:
  • постійно проживаєте в країні (понад 183 днів);
  • маєте нерухомість (орендовану або придбану);
  • навчаєтесь;
  • ваші діти ходять в місцевий садок чи школу;
  • отримуєте податкові знижки від держави;
  • маєте медичне страхування;
  • маєте дохід на місцеві рахунки;
  • відкрили ФОП за місцем проживання.
Детальніше про подвійне оподаткування читайте в нашій статті.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.