Чи треба платити податки тим, хто за кордоном — Finance.ua

Чи треба платити податки тим, хто за кордоном Сьогодні 12:33 — Особисті фінанси

Податки в Україні повинні платити всі — ця норма закріплена в статті 67 Конституції. Якщо ви офіційно працюєте, то жодних проблем зі сплатою податків у вас не має бути, адже працедавець виступає податковим агентом. І саме на нього закон покладає відповідальність за утримання необхідних податкових сум і перерахування їх до бюджету.

Про те як платити податки, ми розбирались в нашій статті:

так, при отриманні протягом відповідного року закордонного доходу податковий резидент України у будь-якому разі зобов’язаний відобразити такий дохід у своїй податковій декларації, яка подається до 1 травня наступного року.

Іноземна зарплата вказується у рядку 10.7 податкової декларації («Доходи, отримані з джерел за межами України»). Водночас додатково зазначається країна, з якої отримано дохід, та валюта, у якій він виплачений.

Але сума доходу в декларації завжди вказується у гривні. Для розрахунку застосовується валютний курс Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів

Податкове резидентство — це статус особи, яка живе в певній країні. Цей статус передбачає обов’язок сплачувати податки з усіх доходів саме в цій країні.

У різних країнах статус податкового резидента настає за різних умов. Найпоширеніша з них — проживання в країні протягом тривалого періоду, як правило — пів року або 183 дні.

Але важливим критерієм, за яким особа отримує статус податкового резидента, є наявність так званого центру життєвих чи економічних інтересів у певній країні.

Ви стаєте резидентом, якщо маєте в країні проживання центр життєвих інтересів:

постійно проживаєте в країні (понад 183 днів);

маєте нерухомість (орендовану або придбану);

навчаєтесь;

ваші діти ходять в місцевий садок чи школу;

отримуєте податкові знижки від держави;

маєте медичне страхування;

маєте дохід на місцеві рахунки;

відкрили ФОП за місцем проживання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.