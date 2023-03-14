Українські біженці повинні подати декларацію про доходи за 2022 рік: названо терміни — Finance.ua

Українські біженці повинні подати декларацію про доходи за 2022 рік: названо терміни Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Українські біженці повинні подати декларацію про доходи за 2022 рік: названо терміни

Українські біженці мають подати податкову декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня.

Про це в телеграм-каналі написала ексголова податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

«Декларація подається до 1 травня 2023 року за встановленою формою разом з додатками, при цьому додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках», — пише Южаніна, додавши, що до 1 серпня включно треба сплатити податкові зобов’язання.

Громадяни, які отримували іноземні доходи та знаходяться за кордоном, можуть надіслати декларацію:

поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;

в електронній формі через особистий електронний кабінет на сайті податкової, але для цього необхідно мати електронний ключ.

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«На жаль, на відміну від ФОП, подання декларації для громадян у Дії не реалізовано, хоча для наших біженців ця опція точно була б затребуваною», — додала Южаніна.

Вона також пояснила, що ті українці, які отримали іноземний дохід та сплатили податки за межами України, для зарахування сплачених податків повинні отримати довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування, легалізовану у відповідній закордонній дипломатичній установі України країни, де отримувався такий дохід (прибуток).

У разі відсутності у платника податку підтверджувальних документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним.

Штрафи за неподання декларації

Несвоєчасне подання декларації тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень.

Крім того, застосовується адміністративна відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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