Українці зможуть подавати податкові декларації зі смартфона — Finance.ua

Українці зможуть подавати податкові декларації зі смартфона Сьогодні 20:04 — Особисті фінанси

Українці зможуть подавати податкові декларації зі смартфона

Платники податків зможуть декларувати доходи та активи, не звертаючись до Державної податкової служби (ДПС), а використовуючи для цього свій смартфон.

Про це в інтерв’ю Delo.ua повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Ми хочемо, щоб будь-який платник податків міг через свій смартфон подати декларацію про доходи в один дотик. У буквальному сенсі. При цьому попередньо буде можливість перевірити декларацію на наявність помилок і відразу ж виправити їх», — розповів Гетманцев.

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Також, за його словами, щодо кожного платника податків ДПС формуватиме індивідуальний цифровий профіль, який містить оцінки його репутації та ступеня ризиковості.

«Податківці з „зеленими“ профілями практично не потраплятимуть під перевірки, тоді як „червоний“ статус стане приводом для підвищеної уваги з боку податківців», — уточнив голова профільного комітету.

За словами Гетманцева, розробка відповідних цифрових сервісів, які дозволять мінімізувати особистий контакт платників податків із співробітниками фіскальних органів та значно спростити податкове адміністрування, відбуватиметься протягом 2023 року. А до 2024 року ці послуги мають бути запущені в експлуатацію.

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