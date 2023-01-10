Українці зможуть подавати податкові декларації зі смартфона — Finance.ua

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Українці зможуть подавати податкові декларації зі смартфона

Особисті фінанси
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Українці зможуть подавати податкові декларації зі смартфона
Українці зможуть подавати податкові декларації зі смартфона
Платники податків зможуть декларувати доходи та активи, не звертаючись до Державної податкової служби (ДПС), а використовуючи для цього свій смартфон.
Про це в інтерв’ю Delo.ua повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Ми хочемо, щоб будь-який платник податків міг через свій смартфон подати декларацію про доходи в один дотик. У буквальному сенсі. При цьому попередньо буде можливість перевірити декларацію на наявність помилок і відразу ж виправити їх», — розповів Гетманцев.
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Також, за його словами, щодо кожного платника податків ДПС формуватиме індивідуальний цифровий профіль, який містить оцінки його репутації та ступеня ризиковості.
«Податківці з „зеленими“ профілями практично не потраплятимуть під перевірки, тоді як „червоний“ статус стане приводом для підвищеної уваги з боку податківців», — уточнив голова профільного комітету.
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За словами Гетманцева, розробка відповідних цифрових сервісів, які дозволять мінімізувати особистий контакт платників податків із співробітниками фіскальних органів та значно спростити податкове адміністрування, відбуватиметься протягом 2023 року. А до 2024 року ці послуги мають бути запущені в експлуатацію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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