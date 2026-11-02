ДПС пояснила, як визначатиметься сума податку за продажі через цифрові платформи

З 1 січня 2027 року в Україні зміниться порядок оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Якщо фізична особа продає товари на кількох онлайн-майданчиках і перевищує встановлені законом пороги доходу, податкова зможе самостійно визначити суму податкового зобов’язання.

Про це розповіли в Державній податковій службі.

«Якщо ви продаєте товари через кілька онлайн-майданчиків, важливо враховувати сукупний дохід за рік, а не лише надходження з кожної платформи окремо. Перевищення встановлених порогів може стати підставою для визначення податкового зобов’язання контролюючим органом», — сказано в повідомленні.

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Коли податок розрахує податкова

Контролюючий орган за податковою адресою фізичної особи — продавця визначатиме податкове зобов’язання, якщо:

дохід від продажу товарів через кілька цифрових платформ сукупно перевищує 2 000 євро за календарний рік;

річний дохід перевищив 834 розміри мінімальної заробітної плати, установлені на 1 січня звітного року.

Податкова визначатиме суму доходу та податку на підставі звітів операторів платформ, податкових розрахунків, інформації від компетентних органів інших держав у межах міжнародного автоматичного обміну та інших наявних відомостей.

Якщо дохід і сума вже утриманого податку зазначені в іноземній валюті, їх перерахують у гривні за офіційним курсом НБУ на 1 січня відповідного звітного року.

Коли податкова надішле повідомлення та скільки часу буде на сплату

Коли податковий орган визначить суму податку до сплати, він надішле платнику податкове повідомлення-рішення з детальним розрахунком. Таке повідомлення мають надіслати або вручити до 1 липня року, наступного за звітним.

Після отримання документа платник податків матиме 60 днів, щоб сплатити зазначену в ньому суму.

Як оподатковуватимуть інші доходи продавця

Доходи, не пов’язані з діяльністю через цифрові платформи, оподатковуватимуться за загальними правилами Податкового кодексу України.

Коли почнуть діяти нові правила

Оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, за новими правилами розпочнеться 1 січня 2027 року.

Міжнародний автоматичний обмін інформацією про такі доходи застосовуватиметься після приєднання України до Багатосторонньої угоди про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (DPI MCAA).

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що з 1 липня 2027 року в Україні мають запрацювати нові правила оподаткування міжнародних посилок. Порядок сплати ПДВ і митних зборів залежатиме від того, чи інтегрований закордонний маркетплейс з українськими системами. Для покупців AliExpress і Temu процес замовлення майже не зміниться, тоді як клієнтам Amazon, імовірно, доведеться самостійно сплачувати податок через мобільний застосунок.