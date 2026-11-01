Дешеві квитки від фейкових перевізників: як не натрапити на шахраїв
Як шахраї виманюють гроші за перевезення
- Після звернення потенційного клієнта шахраї намагаються прискорити оплату. Наприклад, запевняють, що залишилося лише кілька вільних місць, бронювання потрібно терміново підтвердити або вигідна ціна діє обмежений час.
- Для бронювання просять переказати передоплату або одразу сплатити всю вартість послуги. Отримавши гроші, псевдоперевізник може припинити спілкування та видалити оголошення.
- Іноді шахрайство продовжується після першого платежу: клієнта просять додатково сплатити за «страхування», «оформлення», «бронювання» або інші послуги.
Як розпізнати шахраїв і захистити гроші
- перевізник наполягає на терміновій оплаті;
- спілкування відбувається лише в месенджері, а перевірити компанію неможливо;
- ціна перевезення значно нижча за ринкову;
- після підтвердження замовлення з’являються неочікувані додаткові платежі.
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