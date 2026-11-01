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Дешеві квитки від фейкових перевізників: як не натрапити на шахраїв

Особисті фінанси
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Турист біля автобуса
Турист біля автобуса
Під час пошуку перевізника для поїздки Україною чи за кордон можна натрапити на шахраїв. Вони публікують оголошення про пасажирські та вантажні перевезення, беруть передоплату, а потім зникають або вимагають додаткові гроші за неіснуючі послуги.
Про поширену схему та способи захисту від неї попередила Кіберполіція.

Як шахраї виманюють гроші за перевезення

Зловмисники розміщують оголошення в соціальних мережах, месенджерах і на спеціалізованих онлайн-платформах.
Щоб викликати довіру, вони можуть використовувати фотографії реального транспорту, логотипи відомих компаній, чужі відгуки та сторінки, схожі на офіційні.
  • Після звернення потенційного клієнта шахраї намагаються прискорити оплату. Наприклад, запевняють, що залишилося лише кілька вільних місць, бронювання потрібно терміново підтвердити або вигідна ціна діє обмежений час.
  • Для бронювання просять переказати передоплату або одразу сплатити всю вартість послуги. Отримавши гроші, псевдоперевізник може припинити спілкування та видалити оголошення.
  • Іноді шахрайство продовжується після першого платежу: клієнта просять додатково сплатити за «страхування», «оформлення», «бронювання» або інші послуги.

Як розпізнати шахраїв і захистити гроші

Кіберполіція радить звертати увагу на такі ознаки потенційного шахрайства:
  • перевізник наполягає на терміновій оплаті;
  • спілкування відбувається лише в месенджері, а перевірити компанію неможливо;
  • ціна перевезення значно нижча за ринкову;
  • після підтвердження замовлення з’являються неочікувані додаткові платежі.
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Щоб не втратити гроші, варто перевіряти інформацію про перевізника та відгуки про нього, не переказувати кошти лише на підставі листування й не переходити за сумнівними посиланнями для бронювання чи оплати.
Також не можна повідомляти стороннім реквізити банківської картки, CVV-код, одноразові паролі та коди з SMS. Якщо вас підганяють із рішенням, краще зробити паузу й повторно перевірити інформацію.
Якщо ви стали жертвою шахрайства, повідомити про це можна через спеціальну форму на сайті Кіберполіції.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ШахрайствоШахраї
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