Дешеві квитки від фейкових перевізників: як не натрапити на шахраїв

Під час пошуку перевізника для поїздки Україною чи за кордон можна натрапити на шахраїв. Вони публікують оголошення про пасажирські та вантажні перевезення, беруть передоплату, а потім зникають або вимагають додаткові гроші за неіснуючі послуги.

Про поширену схему та способи захисту від неї попередила Кіберполіція.

Як шахраї виманюють гроші за перевезення

Зловмисники розміщують оголошення в соціальних мережах, месенджерах і на спеціалізованих онлайн-платформах.

Щоб викликати довіру, вони можуть використовувати фотографії реального транспорту, логотипи відомих компаній, чужі відгуки та сторінки, схожі на офіційні.

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Після звернення потенційного клієнта шахраї намагаються прискорити оплату. Наприклад, запевняють, що залишилося лише кілька вільних місць, бронювання потрібно терміново підтвердити або вигідна ціна діє обмежений час.

Для бронювання просять переказати передоплату або одразу сплатити всю вартість послуги. Отримавши гроші, псевдоперевізник може припинити спілкування та видалити оголошення.

Іноді шахрайство продовжується після першого платежу: клієнта просять додатково сплатити за «страхування», «оформлення», «бронювання» або інші послуги.

Як розпізнати шахраїв і захистити гроші

Кіберполіція радить звертати увагу на такі ознаки потенційного шахрайства:

перевізник наполягає на терміновій оплаті;

спілкування відбувається лише в месенджері, а перевірити компанію неможливо;

ціна перевезення значно нижча за ринкову;

після підтвердження замовлення з’являються неочікувані додаткові платежі.

Щоб не втратити гроші, варто перевіряти інформацію про перевізника та відгуки про нього, не переказувати кошти лише на підставі листування й не переходити за сумнівними посиланнями для бронювання чи оплати.

Також не можна повідомляти стороннім реквізити банківської картки, CVV-код, одноразові паролі та коди з SMS. Якщо вас підганяють із рішенням, краще зробити паузу й повторно перевірити інформацію.