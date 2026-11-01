Середня зарплата в Україні зросла: де платять найбільше та найменше

У вересні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій в Україні становила 33 153 грн. Це на 24,5% більше, ніж за аналогічний місяць торік, і на 4% більше, ніж у серпні 2026 року.
Зростання середньої заробітної плати порівняно із серпнем спостерігалося в більшості видів економічної діяльності: від 0,3% у сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві до 28,0% в освіті.
Водночас у низці галузей середня заробітна плата знизилася. Зокрема, скорочення на 1,6−8,2% зафіксували в таких сферах:
інформація та телекомунікації;
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги;
фінансова та страхова діяльність;
тимчасове розміщування й організація харчування;
операції з нерухомим майном;
державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування.
Заборгованість із зарплати
Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності станом на 1 жовтня 2026 року становила 3,9 млрд грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що з 1 січня 2027 року мінімальна зарплата в Україні зросте до 9546 гривень. Це майже на тисячу більше, ніж зараз — 8647 гривень. Усього ж за останні 12 років мінімалка зросла у цілих сім разів, щоразу намагаючись наздогнати подорожчання товарів: сукупний індекс інфляції за той самий час зріс уп’ятеро.