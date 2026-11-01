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Середня зарплата в Україні зросла: де платять найбільше та найменше

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Рівень оплати праці суттєво відрізняється залежно від виду економічної діяльності
Рівень оплати праці суттєво відрізняється залежно від виду економічної діяльності
У вересні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій в Україні становила 33 153 грн. Це на 24,5% більше, ніж за аналогічний місяць торік, і на 4% більше, ніж у серпні 2026 року.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У яких регіонах України найвищі та найнижчі зарплати

Найвищий рівень оплати праці у вересні зафіксували в Києві. Середня зарплата в столиці становила майже 49 тис. грн. До регіонів із найвищими показниками також увійшли Луганська та Львівська області.
Регіони з найвищою середньою зарплатою:
  • Київ — 48 994 грн;
  • Луганська область — 37 864 грн;
  • Львівська область — 33 802 грн.
Регіони з найнижчою середньою зарплатою:
  • Кіровоградська область — 23 673 грн;
  • Чернігівська область — 24 455 грн;
  • Чернівецька область — 24 567 грн.
Середня заробітна плата в Україні
Середня заробітна плата в Україні, Інфографіка: Держстат

У якій галузі платять найбільше

Рівень оплати праці суттєво відрізняється залежно від виду економічної діяльності. Найвищу середню зарплату у вересні отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій — 77 924 грн.
Найнижчий показник зафіксували в охороні здоров’я та сфері надання соціальної допомоги — 21 848 грн.
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Зростання середньої заробітної плати порівняно із серпнем спостерігалося в більшості видів економічної діяльності: від 0,3% у сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві до 28,0% в освіті.
Водночас у низці галузей середня заробітна плата знизилася. Зокрема, скорочення на 1,6−8,2% зафіксували в таких сферах:
  • інформація та телекомунікації;
  • охорона здоров’я та надання соціальної допомоги;
  • фінансова та страхова діяльність;
  • тимчасове розміщування й організація харчування;
  • операції з нерухомим майном;
  • державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування.

Заборгованість із зарплати

Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності станом на 1 жовтня 2026 року становила 3,9 млрд грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що з 1 січня 2027 року мінімальна зарплата в Україні зросте до 9546 гривень. Це майже на тисячу більше, ніж зараз — 8647 гривень. Усього ж за останні 12 років мінімалка зросла у цілих сім разів, щоразу намагаючись наздогнати подорожчання товарів: сукупний індекс інфляції за той самий час зріс уп’ятеро.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЗарплатаДержстат
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