Середня зарплата в Україні зросла: де платять найбільше та найменше

У вересні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій в Україні становила 33 153 грн. Це на 24,5% більше, ніж за аналогічний місяць торік, і на 4% більше, ніж у серпні 2026 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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У яких регіонах України найвищі та найнижчі зарплати

Найвищий рівень оплати праці у вересні зафіксували в Києві. Середня зарплата в столиці становила майже 49 тис. грн. До регіонів із найвищими показниками також увійшли Луганська та Львівська області.

Регіони з найвищою середньою зарплатою:

Київ — 48 994 грн;

Луганська область — 37 864 грн;

Львівська область — 33 802 грн.

Регіони з найнижчою середньою зарплатою:

Кіровоградська область — 23 673 грн;

Чернігівська область — 24 455 грн;

Чернівецька область — 24 567 грн.

Середня заробітна плата в Україні, Інфографіка: Держстат

У якій галузі платять найбільше

Рівень оплати праці суттєво відрізняється залежно від виду економічної діяльності. Найвищу середню зарплату у вересні отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій — 77 924 грн.

Найнижчий показник зафіксували в охороні здоров’я та сфері надання соціальної допомоги — 21 848 грн.

Зростання середньої заробітної плати порівняно із серпнем спостерігалося в більшості видів економічної діяльності: від 0,3% у сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві до 28,0% в освіті.

Водночас у низці галузей середня заробітна плата знизилася. Зокрема, скорочення на 1,6−8,2% зафіксували в таких сферах:

інформація та телекомунікації;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги;

фінансова та страхова діяльність;

тимчасове розміщування й організація харчування;

операції з нерухомим майном;

державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування.

Заборгованість із зарплати

Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності станом на 1 жовтня 2026 року становила 3,9 млрд грн.