Шахраї використовують інтерес до штучного інтелекту, щоб виманювати гроші під виглядом інвестицій.

Про нову схему шахрайства повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Як працює схема з інвестиційними чатами

У чатах так звані фінансові експерти пропонують вкласти гроші в платформи із сигналами штучного інтелекту або скористатися торговими ШІ-ботами.

Після переказу коштів користувач бачить на екрані нібито зростання прибутку.

Однак спроба вивести гроші обертається новими вимогами: шахраї просять сплатити «податок», «комісію» або внести депозит для розблокування рахунку.

шахраї просять сплатити «податок», «комісію» або внести депозит для розблокування рахунку. Навіть після додаткових переказів кошти не повертають.

Штучний інтелект може стати вашим помічником в інвестиціях — від аналізу ринків до оцінки ризиків. На воркшопі «AI та інвестиції» від Академії Мінфін розбираємо, як використовувати його можливості на практиці.

За словами Василевської-Смаглюк, подібні схеми описує Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC). У справах проти компаній Cryptoaiml, TSAI та пов’язаних із ними структур ідеться щонайменше про $15 млн. За твердженням регулятора, реальної торгівлі та заявлених ШІ-ботів не було, а показники прибутковості вигадували.

Як розпізнати шахрайство

Серед ознак потенційно шахрайської схеми:

обіцянки гарантованого високого прибутку;

прохання переказувати гроші приватним особам, стороннім компаніям або на невідомі криптогаманці;

поради приховувати від банку справжню мету платежу;

вимоги доплатити, щоб отримати назад власні кошти.

Також варто пам’ятати, що наявність застосунку в App Store чи Google Play сама по собі не підтверджує надійності інвестиційної платформи. Перед переказом грошей потрібно перевіряти компанію через офіційні ресурси фінансового регулятора, а не довіряти сертифікатам і документам, які надсилають у чаті.