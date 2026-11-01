«Інвестиційні» чати з ШІ — як працює нова схема шахрайства
Шахраї використовують інтерес до штучного інтелекту, щоб виманювати гроші під виглядом інвестицій.
Про нову схему шахрайства повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
Як працює схема з інвестиційними чатами
- У чатах так звані фінансові експерти пропонують вкласти гроші в платформи із сигналами штучного інтелекту або скористатися торговими ШІ-ботами.
- Після переказу коштів користувач бачить на екрані нібито зростання прибутку.
- Однак спроба вивести гроші обертається новими вимогами: шахраї просять сплатити «податок», «комісію» або внести депозит для розблокування рахунку.
- Навіть після додаткових переказів кошти не повертають.
За словами Василевської-Смаглюк, подібні схеми описує Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC). У справах проти компаній Cryptoaiml, TSAI та пов’язаних із ними структур ідеться щонайменше про $15 млн. За твердженням регулятора, реальної торгівлі та заявлених ШІ-ботів не було, а показники прибутковості вигадували.
Як розпізнати шахрайство
Серед ознак потенційно шахрайської схеми:
- обіцянки гарантованого високого прибутку;
- прохання переказувати гроші приватним особам, стороннім компаніям або на невідомі криптогаманці;
- поради приховувати від банку справжню мету платежу;
- вимоги доплатити, щоб отримати назад власні кошти.
Також варто пам’ятати, що наявність застосунку в App Store чи Google Play сама по собі не підтверджує надійності інвестиційної платформи. Перед переказом грошей потрібно перевіряти компанію через офіційні ресурси фінансового регулятора, а не довіряти сертифікатам і документам, які надсилають у чаті.
Раніше ми повідомляли, що інвестиційні шахрайства дедалі частіше маскуються під сучасні онлайн-платформи, які на перший погляд виглядають цілком надійними. Красивий сайт, особистий кабінет, підтримка клієнтів і навіть позитивні відгуки можуть створювати враження легального інвестиційного сервісу. За посиланням ми назвали 6 ознак, які створюють ілюзію надійності, але не є гарантіями легальності платформи для інвестицій.
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