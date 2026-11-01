Що зміниться для українців з 1 листопада 2026 року

Листопад принесе українцям нові фінансові правила та важливі дедлайни. Частина змін стосуватиметься повсякденних витрат і допомоги від держави, інші — банківських операцій та ведення бізнесу. Що варто врахувати з 1 листопада 2026 року — розбираємося далі.

Виплати 19 400 грн «Зимової підтримки»

У листопаді мають завершитися виплати одноразової допомоги в розмірі 19 400 грн на одне домогосподарство за програмою «Зимова підтримка» на опалювальний сезон 2026−2027 років.

Програма передбачена для визначених категорій вразливих громадян, які проживають у громадах на територіях, де ведуться або велися бойові дії, та відповідають установленим критеріям. Серед потенційних отримувачів:

одинокі пенсіонери,

люди з інвалідністю,

внутрішньо переміщені особи,

отримувачі житлових субсидій,

багатодітні родини та інші категорії, передбачені умовами програми.

Заяви на допомогу приймали до 30 жовтня 2026 року включно, а кошти мають виплатити до 30 листопада.

Подача заяв на житлову субсидію

Українці, які хочуть отримувати житлову субсидію з початку опалювального сезону, можуть подати заяву до 30 листопада 2026 року. Якщо дотриматися цього строку, допомогу призначать із початку опалювального сезону.

Право на допомогу визначають індивідуально, тому подання заяви не гарантує автоматичного призначення виплати.

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Частині домогосподарств субсидію на опалювальний сезон перераховують автоматично. Іншим потрібно звернутися до Пенсійного фонду України, якщо виникли обставини, через які необхідно подати нову заяву та декларацію. Зокрема, це може бути пов’язано зі змінами у складі домогосподарства або майновому стані.

Документи можна подати через сервісний центр Пенсійного фонду, надіслати поштою або скористатися доступними електронними сервісами.

Тарифи на світло та газ

Тариф на електроенергію не зміниться — побутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 грн за 1 кВт·год. Чинна ціна діятиме до 30 квітня 2027 року.

Для домогосподарств, які мають право на пільговий тариф через використання електроопалення, також залишаються спеціальні умови. За споживання до 2 000 кВт·год на місяць включно електроенергія коштуватиме 2,64 грн за кВт·год. Обсяг понад цей ліміт оплачуватиметься за стандартною ціною — 4,32 грн за кВт·год.

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Що стосується газу, то вартість для побутових споживачів залежатиме від постачальника та обраного тарифного плану. Тому перед оплатою рахунку варто перевірити умови свого договору.

Клієнти «Нафтогазу України», які користуються тарифним планом «Фіксований», продовжать платити 7,96 грн за кубометр. Ця ціна діє до 30 квітня 2027 року.

Також наголошуємо, що крім вартості самого газу, у платіжці може бути окрема плата за його розподіл.

Заяви на «Пакунок школяра»

1 листопада завершується термін подання заяв на державну допомогу «Пакунок школяра».

Виплата становить 5 000 грн і призначена для батьків або законних представників дітей, які пішли до першого класу у 2026 році.

Плата за неактивні рахунки в Ощадбанку

неактивних поточних рахунків без платіжної картки до 150 грн. З 1 листопада 2026 року «Ощадбанк» підвищує вартість обслуговування

Для більшості клієнтів із зарплатною чи пенсійною карткою нічого не зміниться.

Іншим же варто перевірити, чи не залишилися у вас відкритими старі рахунки, які більше не потрібні. Якщо такий рахунок є, можна уточнити в банку його статус і чинні умови обслуговування.

Зменшення лімітів на перекази для окремих ФОПів і компаній

З 14 листопада 2026 року зміняться місячні ліміти на банківські перекази для визначених категорій підприємців і юридичних осіб, які підпадають під правила фінансового моніторингу. Обмеження передбачені оновленим Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Кого це стосується? Як зазначають юристи, найбільше під удар потрапляють дві категорії:

новостворені підприємці — ті, хто зареєструвався менше ніж 6 місяців тому,

та «сплячі» ФОП, які довго не проявляли активності і раптово її відновили.

Окремо жорсткі обмеження запроваджуються для юридичних осіб з ознаками «компаній-оболонок» — фірм, у яких банк виявив понад дві ознаки фіктивності.

Нові ліміти становитимуть:

ФОП 1 групи — до 400 000 грн на місяць (було до 600 000 грн);

ФОП 2 та 3 груп — до 1 млн грн на місяць (було до 3 млн грн);

юридичні особи з ознаками компаній-оболонок — до 2 млн грн на місяць

(було до 5 млн грн).

Ліміт встановлюється на загальну суму переказів за місяць, а не на одну операцію. Це не означає безумовної заборони переказувати більші суми, однак операції понад установлений ліміт можуть вимагати додаткового контролю та документального підтвердження походження коштів.

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Для звичайних фізичних осіб ці зміни не запроваджують нових лімітів: для клієнтів із високим рівнем ризику без підтвердження доходів діє обмеження до 50 000 грн на місяць, а для клієнтів із низьким і середнім рівнем ризику — до 100 000 грн.

Нові рахунки для сплати акцизу на алкоголь і тютюн

З 1 листопада 2026 року для сплати акцизного податку за окремими видами підакцизної продукції запровадять нові рахунки з оновленими кодами класифікації доходів бюджету. Про це повідомляють регіональні підрозділи Державної податкової служби.

Зміни стосуватимуться надходжень за окремими видами лікеро-горілчаної та виноробної продукції, пива, тютюну й тютюнових виробів, а також рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Код КБК За що сплачують 14020201 Лікеро-горілчана продукція (УІ) 14020301 Виноробна продукція (УІ) 14020401 Пиво (УІ) 14020601 Тютюн і тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет (УІ) 14030201 Лікеро-горілчана продукція (УІ) 14030301 Виноробна продукція (УІ) 14030401 Пиво (УІ) 14030601 Тютюн і тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет (УІ) УІ – український імпортований / вітчизняний

Платникам акцизу за відповідну продукцію варто заздалегідь перевірити реквізити рахунків, щоб не перерахувати кошти за старими даними.

Комплексні перевірки бізнесу у 2027 році

Державна регуляторна служба сформувала проєкт комплексного плану перевірок бізнесу на 2027 рік. Підприємства можуть перевірити, чи включені до нього, та за бажанням відмовитися від комплексної перевірки.

Для цього потрібно письмово звернутися до Державної регуляторної служби України до 13 листопада 2026 року — дати затвердження плану.

Новий збір на посилки до ЄС

Union Handling Fee. Його розмір становить €2 за кожну товарну позицію в комерційному відправленні, яке підпадає під нові правила. З 1 листопада 2026 року в Європейському Союзі набирає чинності новий митний збірЙого розмір становитьв комерційному відправленні, яке підпадає під нові правила.

Збір стосується товарів, які надходять до ЄС з-за його меж у межах електронної торгівлі. Зміни можуть вплинути на українських продавців, які відправляють замовлення покупцям у країнах Євросоюзу, а також на витрати кінцевих споживачів.

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Сума залежатиме не лише від кількості посилок, а й від кількості товарних позицій у митній декларації. Якщо в одному відправленні задекларовано кілька різних позицій, збір можуть нарахувати на кожну з них. Це може збільшити витрати на доставлення товарів до ЄС.

Продовження воєнного стану і мобілізації

26 жовтня 2026 року Верховна Рада України продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів — до 29 січня 2027 року.

Відповідні законопроєкти президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту під номерами 16182 і 16183. Після ухвалення законів воєнний стан і загальна мобілізація продовжують діяти в Україні.