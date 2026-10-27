Кого можуть мобілізувати з 1 листопада

Вчора Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану до 29 січня 2027 року.

Нині основні правила призову залишаються колишніми. Обмеження на виїзд за кордон для чоловіків відповідних категорій також продовжують діяти відповідно до законодавства.

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чоловіків віком від 25 до 60 років, якщо вони підлягають мобілізації та не мають права на відстрочку або бронювання;

якщо вони підлягають мобілізації та не мають права на відстрочку або бронювання; чоловіків віком до 25 років, які належать до передбачених законом категорій військовозобов’язаних;

які належать до передбачених законом категорій військовозобов’язаних; військовозобов’язаних, які раніше мали обмеження за станом здоров’я, якщо після повторного медичного огляду їхній статус змінився і вони підлягають призову.

Під час комплектування підрозділів враховують потреби армії у фахівцях, зокрема в операторах безпілотників, артилеристах, зв’язківцях, медиках, ІТ-фахівцях та водіях.

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Жінки

Обов’язкову мобілізацію жінок не запроваджували. Жінки можуть проходити військову службу добровільно, а військово-облікові обов’язки для окремих категорій визначаються законодавством.

Мобілізація 50+

Чоловіків у віці від 50 до 59 років (включно) можуть мобілізувати, якщо за станом здоров’я вони придатні до служби й у них немає відстрочки. Мобілізація у 59 років є законною, а після досягнення 60 років військовослужбовець може звільнитися з армії за встановленими правилами.

Як і решта військовозобов’язаних, чоловіки старше 50 років повинні перебувати на військовому обліку та з’являтися за повісткою. За порушення правил обліку передбачені штрафи.

Місце служби залежить від стану здоров’я чоловіка, його досвіду та спеціальності, а також потреб армії. Тому деяких чоловіків старшого віку можуть направити до тилових підрозділів, але це не є обов’язковим правилом для всіх.

Не призивати чоловіка можуть, якщо для цього є законні підстави: наприклад, за станом здоров’я, через оформлену відстрочку або бронювання, а також через певні сімейні обставини.

Раніше йшлося, що у публічному просторі обговорюють можливі зміни до законодавства у сфері мобілізації.

Зокрема, йдеться про перегляд підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для окремих категорій громадян, а також про можливе посилення вимог до бронювання військовозобов’язаних працівників і зміну критеріїв визначення підприємств критично важливими. Про це написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець