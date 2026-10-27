Кабмін оприлюднив нові правила бронювання працівників

На сайті Кабінету Міністрів України оприлюднили постанову № 1328, яка змінює порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Уряд збільшив ліміт бронювання для працівників паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та оборонно-промислового комплексу (ОПК) до 95%. У першому проєкті постанови пропонували встановити його на рівні 85%.

Перегляд критичності підприємств

Протягом 10 днів після набрання постановою чинності центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають переглянути галузеві й регіональні критерії, за якими підприємства визнають критично важливими.

Якщо критерій, на підставі якого підприємство отримало відповідний статус, виключать, рішення про визначення його критично важливим можуть скасувати.

Водночас підприємства, які відповідають критеріям, що залишаться чинними, збережуть свій статус до завершення встановленого строку.

Нові ліміти бронювання

Для критично важливих підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів встановили граничний рівень бронювання до 95% військовозобов’язаних працівників.

При цьому працівників, які безпосередньо залучені до виробництва, виконання оборонних замовлень, ремонтних та аварійно-відновлювальних робіт, мають бронювати в повному обсязі. У межах установленого ліміту керівники підприємств самостійно визначатимуть перелік працівників для бронювання.

Збільшення граничного обсягу понад 95% буде можливим за окремим рішенням Міністерства оборони або Міністерства енергетики з урахуванням рекомендацій Координаційного центру.

Створення Координаційного центру

Новостворений Координаційний центр при Кабміні розглядатиме питання визначення критичності підприємств, можливого скасування такого статусу та збільшення лімітів бронювання понад 50%.

Центр надаватиме рекомендації, однак остаточні рішення залишатимуться за уповноваженими державними органами.

Бронювання через «Дію»

Після погодження збільшеного ліміту підприємства матимуть 10 робочих днів для оформлення бронювання працівників через портал «Дія».

Якщо протягом цього терміну бронювання не оформлять, рішення про підвищення ліміту втратить чинність.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі детально розповів про зміни.

Як змінювали правила бронювання

За словами Железняка, 12 жовтня він разом із командою оприлюднив перший проєкт змін. Документ передбачав скорочення ліміту бронювання для ОПК та енергетики до 85%, а для підприємств теплопостачання й водопостачання до 60%. Також пропонували змінити правила врахування працівників, які вже мають відстрочку, під час розрахунку квоти на бронювання.

16 жовтня у Верховній Раді зареєстрували постанову № 16160 про скасування попередніх змін. Документ підтримали підписами 63 народні депутати з різних фракцій. Того самого дня уряд зняв питання з порядку денного засідання, а 23 жовтня ухвалив доопрацьований варіант.

Серед змін, які вдалося внести до фінальної редакції, Железняк назвав такі:

ОПК та енергетика — ліміт бронювання збільшили з 85% до 95%. Для працівників, безпосередньо зайнятих на виробництві, передбачили обов’язкове бронювання;

теплопостачання та водоканали — ліміт підвищили з 60% до 75%;

розрахунок квоти — до бази для визначення 50-відсоткового ліміту знову включають працівників із чинною відстрочкою. Наприклад, підприємство зі 100 працівниками може зберегти 50 заброньованих працівників замість 35;

строки розгляду — для Координаційного центру встановили граничний строк розгляду звернень до одного місяця, а для невідкладних випадків до семи днів;

чинні рішення — статуси та ліміти бронювання залишаються дійсними до завершення строку їхньої дії;

податковий борг — заборгованість, яка виникла через затримку бюджетних виплат, не вважається підставою для втрати статусу.

Які проблеми залишаються

Попри внесені зміни, Железняк звернув увагу на кілька положень, які, на його думку, можуть створити додаткові труднощі для бізнесу.

Обмежений перелік галузей

Статус критично важливого підприємства зможуть отримувати організації з визначених 13 галузей. Освіта, наука, сфера послуг і медіа не входять до цього переліку та потребуватимуть окремого погодження через Координаційний центр.

Для донорських проєктів також передбачили обмеження: кількість заброньованих працівників не може перевищувати встановлену квоту, а для окремих проєктів діє ліміт у 7 осіб.

Перегляд чинних статусів

Міністерства та обласні військові адміністрації мають переглянути галузеві критерії протягом 10 днів. Якщо критерій, на підставі якого підприємство отримало статус критично важливого, скасують, підприємство може втратити цей статус.

Крім того, рекомендація Координаційного центру може стати підставою для розгляду питання про скасування статусу, зокрема після звернення правоохоронних органів. Вичерпного переліку підстав для такого рішення не встановлено.

Роль Координаційного центру та ТЦК

До складу Координаційного центру входять представники 18 органів і структур, серед яких СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки, Офіс президента, Національна поліція та Генеральний штаб. Представників бізнесу в його складі немає.

Центр може відмовити в збільшенні квоти, якщо керівника підприємства двічі протягом 12 місяців притягували до відповідальності за порушення правил військового обліку.