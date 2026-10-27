В Україні обговорюють збір на некритичний імпорт замість підвищення ПДВ

В Україні розглядають можливість запровадження збору на некритичний імпорт, зокрема мобільні телефони, одяг і преміальні товари. Отримані кошти пропонують спрямувати до страхового фонду, який має допомогти компенсувати бізнесу воєнні ризики.

Про це в коментарі УНІАН розповів народний депутат України, координатор політики «Зроблено в Україні» у Верховній Раді Дмитро Кисилевський.

Навіщо Україні збір на некритичний імпорт

За словами депутата, імпортний збір міг би стати альтернативним джерелом фінансування страхового фонду для захисту бізнесу та промисловості від воєнних ризиків.

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Кисилевський пояснив, що Україна імпортує як критично важливі товари, зокрема зброю та паливо, так і некритичну продукцію, серед якої мобільні телефони, одяг і преміальні товари. Водночас країна має значний торговельний дисбаланс: обсяги імпорту суттєво перевищують експорт.

На думку нардепа, збір на некритичний імпорт міг би забезпечити додаткові надходження до фонду, з якого фінансуватимуть страхування воєнних ризиків бізнесу.

Чому чинних програм страхування недостатньо

Він нагадав, що уряд виступив з ініціативою створення страхового фонду, який дозволив би масштабувати страхування бізнесу та промисловості від воєнних ризиків. Кисилевський зазначив, що наразі в Україні діють дві програми підтримки страхування бізнесу, однак їхніх можливостей недостатньо для покриття масштабів руйнувань.

«Зараз фактично у нас діє лише дві програми страхування воєнних ризиків: одна — це для прифронтових областей, місто Київ і Київська область, де покриття збитків в межах 30 мільйонів гривень. Друга частина — це компенсація вартості страховки в межах 5 мільйонів гривень», — розповів Кисилевський.

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Він зазначив, що масштаби руйнувань значно перевищують можливості цих програм, тому є потреба розширити страхове покриття. Для цього уряд пропонує створити фонд, який дозволив би також залучати додаткове фінансування міжнародних партнерів.

«Умовно кажучи, одна гривня від держави та 2−3 гривні від партнерів, для того, щоб цей фонд був дійсно великий і вирішував проблему страхування», — каже депутат.

Чому обговорюють альтернативу підвищенню ПДВ

Одне з головних питань — де взяти кошти для наповнення майбутнього фонду. Уряд запропонував підвищити ставку податку на додану вартість (ПДВ) на один відсотковий пункт, однак ця ініціатива не отримала однозначної підтримки.

«Такі речі правильно було б спочатку обговорювати з парламентом, який візьме на себе політичну відповідальність за це рішення, а потім виходити вже в публічне обговорення», — відмітив Кисилевський.

За його словами, наразі частина бізнесу підтримує підвищення ПДВ, тоді як інша виступає проти.

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У якості альтернативного рішення і обговорюється податок на некритичний імпорт. При цьому конкретний розмір збору та перелік товарів, на які він поширюватиметься, поки не визначені. За словами Кисилевського, спочатку потрібно з’ясувати, який обсяг фінансування готові надати міжнародні партнери та яку суму має забезпечити держава.

«Тоді можна буде обрахувати потребу в грошах, і який відсоток мав би бути цей імпортний збір, і відповідно, які товари можна було би цим імпортним збором обкласти», — зауважив нардеп.