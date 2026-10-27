Як можуть змінити мобілізаційний вік

В Україні не планують знижувати мобілізаційний вік нижче 25 років або запроваджувати обов’язкову мобілізацію жінок, а відповідні законодавчі ініціативи наразі відсутні.

При цьому у майбутньому можуть розглянути можливість зниження верхньої вікової межі мобілізації із 60 до 55 або навіть 50 років.

Про це народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив в інтерв’ю Новини.LIVE

Зміна мобілізаційного віку в Україні

За словами Веніславського, у Верховній Раді не зареєстровано законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку. Також керівництво Міністерства оборони та Збройних сил України не розглядає мобілізацію жінок.

«Жодних ініціатив і жодних ідей навіть із цього питання у керівництва Міністерства оборони, у керівництва Збройних сил немає», — наголосив депутат.

Веніславський додав, що навіть у разі появи відповідних законопроєктів їхнє ухвалення парламентом за нинішніх умов практично неможливе.

Знизити верхню межу мобілізації

Веніславський припустив, що в перспективі верхню межу мобілізаційного віку можуть знизити до 55 або 50 років.

За словами нардепа, військовослужбовці старшого віку через фізичні особливості не завжди здатні виконувати завдання на передовій, але поки змін немає.

«На даний момент жодних змін немає», — підкреслив нардеп.