Україна запровадила санкції проти суб’єктів, які допомагають виробляти російську балістику (список)
У санкційному пакеті такі підприємства та їхні керівники:
- «Інститут пластмас імені Г. С. Петрова» — єдиний у росії виробник низки компонентів для композиційних матеріалів, що постачаються на заводи оборонного, аерокосмічного, авіаційного й суднобудівного комплексів;
- «Корпорація космічних систем спеціального призначення „Комета“» — головне підприємство науково-виробничої групи, що виготовляє зенітні ракетні комплекси, радіолокаційні засоби, комплекси бортового обладнання;
- «ВітаРеактив» — підприємство, яке спеціалізується на хімічній сировині й залучене до виробництва балістичного ракетного озброєння;
- «Променерго» — розробляє оптичні, лазерні та оптико-електронні прилади, інформаційно-прицільні системи, проводить випробування бортової апаратури;
- «Кіровський біохімічний завод» — залучений до виробництва та модернізації озброєння і військової техніки;
- «Всеросійський науково-дослідний інститут метрології ім. Д. І. Менделєєва» — здійснює наукові дослідження, виробництво вимірювального обладнання, розробку програмного забезпечення для озброєння і військової техніки.
- «Гагарінг» — спеціалізується на реалізації апаратних засобів зв’язку та управління для FPV-дронів;
- «Вірджин-ЕК» — постачає російським окупантам іноземні електронні компоненти;
- Верстатобудівне об’єднання «Прессмаш» — спеціалізується на оптовій торгівлі металообробними верстатами, які постачає заводам, залученим до виробництва ракет Х-101, Х-59 та БПЛА «Оріон».
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