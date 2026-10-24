Критерії критичності підприємств переглянуть протягом 10 днів після зміни правил бронювання

Центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають переглянути галузеві й регіональні критерії критичності підприємств протягом 10 днів після набуття чинності змінами до правил бронювання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Як переглядатимуть критерії критичності

Оновлені галузеві та регіональні критерії мають бути узгоджені з Координаційним центром з організації бронювання.

При цьому перегляд критеріїв не означає автоматичного скасування статусу критично важливих підприємств.

«Перегляд критеріїв — стандартна процедура, яка здійснюється відповідними органами влади регулярно. Він не тотожний автоматичному перегляду статусів усіх підприємств. Підприємства, раніше визнані критичними за критеріями, які не будуть змінені за результатами перегляду (зазвичай таких підприємств переважна більшість) збережуть статус критично важливого», — йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки також розповіли про основні завдання новоствореного Координаційного центру з організації бронювання:

узгодження галузевих та регіональних критеріїв критичності;

розгляд звернень державних органів щодо надання статусу критичного підприємства;

надання рекомендацій щодо скасування статусу критично важливого підприємства, зокрема за наявності підстав, наданих правоохоронними органами;

узгодження збільшення обсягів бронювання понад 50%.

Остаточні рішення про визнання підприємств критично важливими ухвалюватимуть уповноважені державні органи.

Бронювання в енергетиці та оборонній промисловості

Крім того, уряд знизив граничний рівень бронювання для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів зі 100% до 95% військовозобов’язаних працівників.

Зменшення граничних обсягів не повинно стосуватися критично важливого персоналу: працівники, які безпосередньо забезпечують виробничий процес, виконання оборонних контрактів, оперативні, ремонтні та аварійно-відновлювальні роботи, мають бути заброньовані в повному обсязі.

Керівник підприємства самостійно визначає, кого бронювати в межах ліміту, тому зменшення стосується насамперед допоміжного та обслуговуючого персоналу.

Під час розрахунку граничного відсотка бронювання враховуються також працівники з відстрочкою з інших підстав — зокрема багатодітні батьки та опікуни.