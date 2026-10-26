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Курс долара, інфляція та ВВП: KSE очікує погіршення економічної ситуації в Україні

Казна та Політика
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Аналітики очікують погіршення економічної ситуації в Україні
Аналітики очікують погіршення економічної ситуації в Україні
Аналітики Київської школи економіки очікують погіршення економічної ситуації в Україні через посилення російських атак на критичну інфраструктуру та виробничі потужності. У макроекономічному огляді за четвертий квартал 2026 року прогноз реального ВВП на цей рік переглянули з очікуваного зростання на 1,9% до скорочення на 0,3%. Оцінку на 2027 рік також погіршили: замість зростання на 2,1% тепер прогнозують падіння на 0,6%.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на огляд KSE Institute.

ВВП

У 2028 році KSE очікує зростання економіки на 4,4% проти 4,5% у попередньому прогнозі, у 2029 році — на 5% проти 5,6%. Базове припущення щодо завершення повномасштабної війни залишено незмінним — у другій половині 2027 року.

Дефіцит фінансування держбюджету

Розрив у фінансуванні держбюджету у 2026−2029 роках KSE збільшив до $99,5 млрд із $67,4 млрд у минулому прогнозі.
Базовий сценарій передбачає покриття цього розриву додатковими зовнішніми позиками, залучення яких наразі не погоджене.
За оцінкою KSE, руйнування виробничих потужностей та експортної інфраструктури зменшить податкові надходження у 2026−2029 роках на $18,4 млрд порівняно з попереднім прогнозом.

Експорт

Через блокування портів «Великої Одеси» та зупинку виробництва сталі KSE очікує скорочення реального експорту України у 2026 році на 7,4% проти 0,8% у липневому прогнозі.

Інфляція

Середньорічну інфляцію у 2026 році KSE прогнозує на рівні 9,1% проти 8,9% раніше, у 2027 році — 13% проти 10,5%. Водночас прогноз на 2028 рік поліпшено до 8,9% із 9,7%, на 2029 рік — до 7,4% із 8,8%.

Рівень безробіття

Рівень безробіття у 2026 році KSE прогнозує на рівні 10,0%, без змін порівняно з попереднім прогнозом, у 2027 році — 10,3% проти 9,5%, у 2028 році — 11,5% проти 11,1%, а у 2029 році — 8,9% проти 8,7%.

Курс гривні

Аналітики KSE Institute очікують, що середньорічний курс гривні до долара у 2026 році становитиме 44,5 грн/$1. У попередньому прогнозі закладали курс 44,8 грн/$1.
На 2027 рік оцінку погіршили: тепер очікується 47,8 грн/$1 проти 47,2 грн/$1 раніше.
Прогноз на 2028 рік переглянули з 49,1 грн/$1 до 50,6 грн/$1, а на 2029 рік — з 49 грн/$1 до 51 грн/$1.

Облікова ставка НБУ

Середню облікову ставку Нацбанку KSE очікує на рівні 15,5% у 2026 році проти 15,1% раніше та 16,8% у 2027 році проти 14,4%. Аналітики прогнозують її підвищення до 17% до кінця 2026 року та початок зниження наприкінці 2027 року.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
БюджетЕкономікаВВПІнфляціяКурс гривні
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