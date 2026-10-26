Частка незалежних директорів у радах організацій, охоплених дослідженням Ukraine Corporate Governance Index 2025/2026, сягнула 56%.
Це рекордна позначка за всі 7 років спостережень у вітчизняній системі корпоративного управління.
Про це йдеться в щорічному дослідженні, проведеному Ward Howell Ukraine Leadership Institute, ми вибрали основне.
Серед членів рад, призначених у 2025 році, частка незалежних фахівців виявилася ще вищою і становила 67%.
«Незалежні директори обіймають 56% місць у радах організацій, які увійшли до нашого Індексу. На мою думку, це важливий показник розвитку корпоративного управління в Україні. Незалежний директор має насамперед дбати про довгостроковий розвиток компанії та її інтереси загалом, а не лише про захист позиції мажоритарного акціонера. Показово, що незалежні директори з’являються і в приватних компаніях, які традиційно розвивалися навколо засновників», — зазначив керуючий партнер Ігор Кабузенко.
Загалом у 2025 році до рад організацій із вибірки призначили 221 члена, з яких 148 осіб (67%) виявилися незалежними директорами. При цьому серед новопризначених незалежних фахівців 97 осіб (66%) є українцями, а 51 особа (34%) — іноземцями.
Українські та іноземні фахівці суттєво відрізняються за попереднім досвідом роботи у радах
Серед іноземців понад вісім із десяти осіб (84%) вже обіймали подібні посади раніше. Натомість серед українських фахівців відповідний досвід мають лише 41%.
За досвідом виконавчого управління показники практично рівні: посади генеральних директорів (CEO) у минулому обіймали 44% українських та 41% іноземних незалежних директорів, призначених у 2025 році.
У приватних компаніях більшість місць у радах залишається за представниками акціонерів — вони сукупно контролюють 55%. Незалежним директорам належить третина місць (33%), а решту займають виконавчі директори. Попри це, незалежні члени вже присутні у 74% рад приватного бізнесу, хоча незалежну більшість мають лише 28% із них.
Більшість приватних компаній (72%) очолюють наймані керівники. При цьому 52% CEO отримали посади завдяки внутрішньому просуванню, а 20% фахівців залучили із зовнішнього ринку. Лише 28% компаній залишаються під управлінням самих засновників або акціонерів.
Державні підприємства демонструють значно вищий рівень залучення незалежних фахівців — вони обіймають 61% місць у радах проти 33% у приватному секторі. У 11 держпідприємствах особливого економічного значення цей показник сягає 65%. Однак у держсекторі гостро стоїть питання стабільності, адже середній термін перебування CEO на посаді становить лише 2,6 року, тоді як у приватному бізнесі керівники працюють у середньому 9 років.
Країни
Іноземні фахівці обіймають 31% місць у радах (393 місця) і представляюють 46 країн світу — найчастіше це громадяни США, Великої Британії та Польщі.
43% рад взагалі не мають іноземних членів, тоді як у 27% рад іноземці становлять більшість. У приватному бізнесі без іноземців працюють 46% рад, а серед благодійних фондів та громадських організацій — 7 із 9.
Гендерна рівність
Ситуація з гендерним балансом залишається найбільш критичною, адже жінки обіймають лише 22% місць у радах, 15% посад голів рад та 16% посад генеральних директорів.
Серед нових незалежних директорів, призначених у 2025 році, частка жінок становила також лише 16%. Найменше жінок зафіксовано у компаніях із лістингом на іноземних біржах (13%), причому 7 із 17 таких рад взагалі не мають жінок у своєму складі.
Раніше ми писали, з якими країнами найбільше співпрацює український бізнес. За підсумками 2025 звітного року платники податків подали 2 742 звіти про контрольовані операції. Це приблизно на 2% менше, ніж роком раніше.
Водночас загальна задекларована сума таких операцій збільшилася на 12% до 3,7 трлн грн. Про це повідомляє Державна податкова служба.
Найбільша частка контрольованих операцій припадала на нерезидентів, зареєстрованих у таких країнах:
- Швейцарія — 17%;
- Австрія — 16%;
- Франція — 13%;
- Нідерланди та Польща по 7%;
- США та Німеччина по 6%.