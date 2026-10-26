0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Український бізнес все частіше залучає незалежних директорів — дослідження

Казна та Політика
55
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Український бізнес все частіше залучає незалежних директорів — дослідження
Український бізнес все частіше залучає незалежних директорів — дослідження
Частка незалежних директорів у радах організацій, охоплених дослідженням Ukraine Corporate Governance Index 2025/2026, сягнула 56%.
Це рекордна позначка за всі 7 років спостережень у вітчизняній системі корпоративного управління.
Про це йдеться в щорічному дослідженні, проведеному Ward Howell Ukraine Leadership Institute, ми вибрали основне.
Серед членів рад, призначених у 2025 році, частка незалежних фахівців виявилася ще вищою і становила 67%.
«Незалежні директори обіймають 56% місць у радах організацій, які увійшли до нашого Індексу. На мою думку, це важливий показник розвитку корпоративного управління в Україні. Незалежний директор має насамперед дбати про довгостроковий розвиток компанії та її інтереси загалом, а не лише про захист позиції мажоритарного акціонера. Показово, що незалежні директори з’являються і в приватних компаніях, які традиційно розвивалися навколо засновників», —
зазначив керуючий партнер Ігор Кабузенко.

Загалом у 2025 році до рад організацій із вибірки призначили 221 члена, з яких 148 осіб (67%) виявилися незалежними директорами. При цьому серед новопризначених незалежних фахівців 97 осіб (66%) є українцями, а 51 особа (34%) — іноземцями.
Місце для вашої реклами

Українські та іноземні фахівці суттєво відрізняються за попереднім досвідом роботи у радах

Серед іноземців понад вісім із десяти осіб (84%) вже обіймали подібні посади раніше. Натомість серед українських фахівців відповідний досвід мають лише 41%.
Читайте також
За досвідом виконавчого управління показники практично рівні: посади генеральних директорів (CEO) у минулому обіймали 44% українських та 41% іноземних незалежних директорів, призначених у 2025 році.
У приватних компаніях більшість місць у радах залишається за представниками акціонерів — вони сукупно контролюють 55%. Незалежним директорам належить третина місць (33%), а решту займають виконавчі директори. Попри це, незалежні члени вже присутні у 74% рад приватного бізнесу, хоча незалежну більшість мають лише 28% із них.
Читайте також
Більшість приватних компаній (72%) очолюють наймані керівники. При цьому 52% CEO отримали посади завдяки внутрішньому просуванню, а 20% фахівців залучили із зовнішнього ринку. Лише 28% компаній залишаються під управлінням самих засновників або акціонерів.
Державні підприємства демонструють значно вищий рівень залучення незалежних фахівців — вони обіймають 61% місць у радах проти 33% у приватному секторі. У 11 держпідприємствах особливого економічного значення цей показник сягає 65%. Однак у держсекторі гостро стоїть питання стабільності, адже середній термін перебування CEO на посаді становить лише 2,6 року, тоді як у приватному бізнесі керівники працюють у середньому 9 років.

Країни

Іноземні фахівці обіймають 31% місць у радах (393 місця) і представляюють 46 країн світу — найчастіше це громадяни США, Великої Британії та Польщі.
43% рад взагалі не мають іноземних членів, тоді як у 27% рад іноземці становлять більшість. У приватному бізнесі без іноземців працюють 46% рад, а серед благодійних фондів та громадських організацій — 7 із 9.

Гендерна рівність

Ситуація з гендерним балансом залишається найбільш критичною, адже жінки обіймають лише 22% місць у радах, 15% посад голів рад та 16% посад генеральних директорів.
Серед нових незалежних директорів, призначених у 2025 році, частка жінок становила також лише 16%. Найменше жінок зафіксовано у компаніях із лістингом на іноземних біржах (13%), причому 7 із 17 таких рад взагалі не мають жінок у своєму складі.
Раніше ми писали, з якими країнами найбільше співпрацює український бізнес. За підсумками 2025 звітного року платники податків подали 2 742 звіти про контрольовані операції. Це приблизно на 2% менше, ніж роком раніше.
Водночас загальна задекларована сума таких операцій збільшилася на 12% до 3,7 трлн грн. Про це повідомляє Державна податкова служба.
Найбільша частка контрольованих операцій припадала на нерезидентів, зареєстрованих у таких країнах:
  • Швейцарія — 17%;
  • Австрія — 16%;
  • Франція — 13%;
  • Нідерланди та Польща по 7%;
  • США та Німеччина по 6%.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems