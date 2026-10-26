Частка незалежних директорів у радах організацій, охоплених дослідженням Ukraine Corporate Governance Index 2025/2026, сягнула 56%.

Це рекордна позначка за всі 7 років спостережень у вітчизняній системі корпоративного управління.

Про це йдеться в щорічному дослідженні, проведеному Ward Howell Ukraine Leadership Institute , ми вибрали основне.

Серед членів рад, призначених у 2025 році, частка незалежних фахівців виявилася ще вищою і становила 67%.

«Незалежні директори обіймають 56% місць у радах організацій, які увійшли до нашого Індексу. На мою думку, це важливий показник розвитку корпоративного управління в Україні. Незалежний директор має насамперед дбати про довгостроковий розвиток компанії та її інтереси загалом, а не лише про захист позиції мажоритарного акціонера. Показово, що незалежні директори з’являються і в приватних компаніях, які традиційно розвивалися навколо засновників», — зазначив керуючий партнер Ігор Кабузенко.

Загалом у 2025 році до рад організацій із вибірки призначили 221 члена, з яких 148 осіб (67%) виявилися незалежними директорами. При цьому серед новопризначених незалежних фахівців 97 осіб (66%) є українцями, а 51 особа (34%) — іноземцями.

Українські та іноземні фахівці суттєво відрізняються за попереднім досвідом роботи у радах

Серед іноземців понад вісім із десяти осіб (84%) вже обіймали подібні посади раніше. Натомість серед українських фахівців відповідний досвід мають лише 41%.

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За досвідом виконавчого управління показники практично рівні: посади генеральних директорів (CEO) у минулому обіймали 44% українських та 41% іноземних незалежних директорів, призначених у 2025 році.

У приватних компаніях більшість місць у радах залишається за представниками акціонерів — вони сукупно контролюють 55%. Незалежним директорам належить третина місць (33%), а решту займають виконавчі директори. Попри це, незалежні члени вже присутні у 74% рад приватного бізнесу, хоча незалежну більшість мають лише 28% із них.

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Більшість приватних компаній (72%) очолюють наймані керівники. При цьому 52% CEO отримали посади завдяки внутрішньому просуванню, а 20% фахівців залучили із зовнішнього ринку. Лише 28% компаній залишаються під управлінням самих засновників або акціонерів.

Державні підприємства демонструють значно вищий рівень залучення незалежних фахівців — вони обіймають 61% місць у радах проти 33% у приватному секторі. У 11 держпідприємствах особливого економічного значення цей показник сягає 65%. Однак у держсекторі гостро стоїть питання стабільності, адже середній термін перебування CEO на посаді становить лише 2,6 року, тоді як у приватному бізнесі керівники працюють у середньому 9 років.

Країни

Іноземні фахівці обіймають 31% місць у радах (393 місця) і представляюють 46 країн світу — найчастіше це громадяни США, Великої Британії та Польщі.

43% рад взагалі не мають іноземних членів, тоді як у 27% рад іноземці становлять більшість. У приватному бізнесі без іноземців працюють 46% рад, а серед благодійних фондів та громадських організацій — 7 із 9.

Гендерна рівність

Ситуація з гендерним балансом залишається найбільш критичною, адже жінки обіймають лише 22% місць у радах, 15% посад голів рад та 16% посад генеральних директорів.

Серед нових незалежних директорів, призначених у 2025 році, частка жінок становила також лише 16%. Найменше жінок зафіксовано у компаніях із лістингом на іноземних біржах (13%), причому 7 із 17 таких рад взагалі не мають жінок у своєму складі.

Раніше ми писали , з якими країнами найбільше співпрацює український бізнес. За підсумками 2025 звітного року платники податків подали 2 742 звіти про контрольовані операції. Це приблизно на 2% менше, ніж роком раніше.

Водночас загальна задекларована сума таких операцій збільшилася на 12% до 3,7 трлн грн. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Найбільша частка контрольованих операцій припадала на нерезидентів, зареєстрованих у таких країнах: