Як бізнесу підготуватися до блекаутів і не втратити онлайн-продажі

За опитуванням Європейської Бізнес Асоціації, проведеним 14−19 січня 2026 року серед 79 компаній-учасниць, 80% респондентів відчували вплив відключень на роботу.

Водночас 90% мали власні альтернативні джерела енергії або генерацію, але повної енергонезалежності досягли лише 23%. Це результати конкретної вибірки, проте вони показують: навіть підготовленому бізнесу доводиться працювати з перебоями.

Про це повідомляє wayforpay

Для онлайн-магазину проблема ширша за живлення офісу. Продаж залежить від доступності сайту, інтернету в покупця, роботи платіжного сервісу, обліку замовлень і можливості відправити товар. Якщо хоча б одна ланка перестає працювати, бізнес ризикує втратити виручку або отримати оплачений, але не виконаний запит.

Думка експертів

«Під час тривалого відключення бізнесу варто визначити мінімальний набір операцій, який він здатен виконувати надійно. Якщо ресурсу команди вистачає лише на частину процесів, пріоритет — зберегти дані замовлень, перевірити вже здійснені оплати та повідомити покупцям реальні строки виконання. Продовжувати залучати нові замовлення без можливості обробити оплачені — означає накопичувати зобов’язання, скасування та майбутні повернення. Тому рекламну активність також варто узгоджувати з фактичною спроможністю бізнесу виконувати покупки», — пояснюють експерти WayForPay.

Що має працювати за будь-якого сценарію

Для невеликого магазину мінімально необхідний набір може охоплювати роутер, оптичний термінал, ноутбук або смартфон менеджера та доступ до системи замовлень. Потужність і ємність резервного живлення слід розраховувати під фактичне споживання пристроїв і потрібну тривалість роботи.

Окремої уваги потребує зв’язок. За поясненням Мінцифри , технологія xPON може забезпечувати інтернет під час знеструмлень до 72 годин. Для цього потрібно заживити власний роутер та ONU-термінал. Фактичний час автономності мережі необхідно уточнювати у провайдера: сама назва технології не гарантує однакового результату за кожною адресою.

Практичний план підготовки варто оформити так, щоб кожна проблема мала заздалегідь визначене рішення.

Підготуйте додатковий спосіб приймання оплати

Якщо основний сайт тимчасово недоступний, контакт із покупцем можна продовжити в месенджері. Для цього команді потрібен зрозумілий порядок дій: підтвердити наявність товару, погодити доставку, зафіксувати замовлення та надіслати рахунок.

Такий сценарій варто налаштувати заздалегідь:

перевірити доступ відповідальних працівників до сервісу;

підготувати шаблони повідомлень із назвою товару, сумою та умовами доставки;

визначити, де фіксуватимуться замовлення з месенджерів;

домовитися, хто перевіряє оплату та передає замовлення на відправлення.

Платіжне посилання зменшує залежність від основного сайту, але для онлайн-оплати все одно потрібні інтернет і доступність платіжної інфраструктури. Тому його слід розглядати як резервний шлях покупки, а не як спосіб платити без зв’язку.

Скоротіть кількість дій до завершення покупки

Коли з’єднання нестабільне, зайві переходи та повторне введення даних ускладнюють оформлення замовлення.

Дослідження Visa , оприлюднене в лютому 2026 року, показало: 73% опитаних не завершували покупки через технічні збої, забутий пароль або недостатню довіру до магазину. Для 43% незручністю було повторне введення карткових даних. Опитування охопило 679 активних онлайн-покупців віком 18−55 років у Києві та Харкові. Ці цифри характеризують загальні бар’єри оплати, а не втрати безпосередньо через блекаути.

Один із найнеприємніших сценаріїв — покупець оплатив замовлення, але через обрив з’єднання не побачив підтвердження. Або платіж відбувся, проте система магазину не встигла оновити його статус.

Тому відсутність сторінки «Дякуємо за покупку» не варто автоматично трактувати як невдалу оплату. Спочатку потрібно перевірити транзакцію.

Узгодьте обіцянки покупцям із можливостями команди

Приймання оплати може продовжуватися, навіть якщо склад тимчасово не працює. Однак покупець має знати про можливу затримку до того, як оформить замовлення.

Заздалегідь підготуйте повідомлення для сайту, месенджерів та листів: коли команда відповідає, у які строки комплектує покупки та коли повідомить про зміни. Замість загального «можливі затримки» краще назвати реальний строк або час наступного уточнення.

Перевірте план до наступного відключення