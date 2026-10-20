Швеція передає понад 5 млн євро для України: нащо підуть кошти

Швеція спрямує додаткові 60 млн шведських крон (близько 5,4 млн євро) до Фонду підтримки транспорту України для відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими атаками, та закупівлі необхідної техніки й обладнання.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

За даними українського відомства, Швеція спрямує 5,4 млн євро до UTSF. Ці кошти посилять можливості України у відновленні пошкодженої російськими атаками транспортної інфраструктури та допоможуть підготувати й реалізувати першочергові інфраструктурні проєкти.

З новим внеском Швеції загальний обсяг оголошеного фінансування UTSF становить близько 10 млн євро.