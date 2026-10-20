Мінцифри тестує еАкциз із бізнесом: система відстежуватиме обіг алкоголю й тютюну

Електронна система обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів еАкциз має забезпечити відстеження руху підакцизної продукції — від виробника або імпортера до кінцевої точки продажу.

За оцінкою Мінцифри, системою користуватимуться близько 58 тисяч учасників ринку.

Як пояснив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Закусило, кожна пляшка алкоголю та пачка сигарет матиме унікальний номер, пов’язаний із QR-кодом.

Виробники наноситимуть такі позначки та передаватимуть інформацію про них до центральної системи. Це дасть змогу контролювати ланцюжки постачання та виявляти можливі порушення.

«Електронна система обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів може вплинути тільки на частину тіньового ринку — на реалізацію продукції із підробленими акцизними марками», — зазначив Закусило.