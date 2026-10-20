Зміни на грудень для бізнесу, що не має укриття — деталі

З 4 грудня підприємства, які не мають укриттів або облаштованих безпечних просторів, втратять можливість продовжувати роботу під час жовтого рівня повітряної загрози за згодою трудового колективу.

Перехідний період, передбачений постановою Кабінету Міністрів України, триватиме три місяці. Відповідні вимоги містить постанова уряду № 1092.

Нагадаємо, раніше Міністерство економіки та довкілля України нагадало бізнесу про необхідність до 4 грудня підготувати підприємства до роботи за новими вимогами безпеки.

Про що йдеться

Під час жовтого рівня загрози, який оголошують у разі дронової небезпеки, підприємства можуть працювати, якщо в їхніх приміщеннях або на території є захисна споруда, тимчасове чи постійне укриття для працівників і відвідувачів або безпечний простір.

До завершення 3 міс. перехідного періоду підприємства без укриттів можуть продовжувати діяльність за погодженням із трудовим колективом.

Після 4 грудня така згода вже не буде підставою для роботи без облаштованого укриття чи безпечного простору.

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Звичайна кімната без вікон автоматично не вважається безпечним простором. Його облаштування має відповідати встановленим вимогам щодо захисту людей від побічної дії звичайних засобів ураження та надлишкового тиску вибуху.

Позначки на вході

Підприємства та балансоутримувачі повинні інформувати працівників і відвідувачів про наявність укриття або безпечного простору. Для цього на входах до будівель, приміщень чи територій, а також на зовнішніх стінах або огорожах потрібно розміщувати таблички розміром 100×60 сантиметрів з одним із написів:

«Об'єкт забезпечений укриттям»;

«Об'єкт забезпечений безпечним простором»;

«Об'єкт не забезпечений укриттям».

Суб’єкти господарювання мають визначити порядок дій персоналу під час повітряної тривоги та забезпечувати доведення відповідного сигналу до працівників і відвідувачів. Перебування відвідувачів у приміщеннях і на територіях таких об’єктів під час тривоги відбувається на їхній власний розсуд.

Раніше писали , що міська влада Києва у 2026 році передбачила 2 148 145 000 грн на будівництво нових та ремонт наявних споруд цивільного захисту (укриттів). У 2025 році майже аналогічний обсяг коштів спрямовували виключно на нове будівництво.

Загалом у Києві наявні такі укриття: