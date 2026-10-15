Для роботи при жовтому рівні загрози підприємства мають облаштувати укриття (термін)
Міністерство економіки та довкілля України нагадало бізнесу про необхідність до 4 грудня підготувати підприємства до роботи за новими вимогами безпеки.
4 вересня 2026 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 1092, яка визначає порядок роботи суб’єктів господарювання у разі оголошення жовтого рівня загрози.
Деталі
Підприємства, які мають захисну споруду, постійне чи тимчасове укриття або розташовані у спорудах подвійного призначення, можуть продовжувати роботу за жовтого рівня загрози у звичайному режимі.
Для підприємств, які не мають укриття, передбачений тримісячний перехідний період — до 4 грудня 2026 року.
Впродовж цього часу вони можуть продовжувати працювати у звичайному режимі та підготувати необхідне рішення для безпеки працівників і відвідувачів.
При цьому бізнес не обов’язково має будувати окреме укриття. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1128, у передбачених законодавством випадках підприємство може облаштувати безпечний простір безпосередньо у будівлі. Малому та середньому бізнесу це допоможе швидше адаптувати приміщення до нових вимог без необхідності облаштовувати повноцінну захисну споруду.
Що треба зробити
до 4 грудня підприємства мають перевірити, яке рішення відповідає їхньому приміщенню та вимогам законодавства, і, за потреби, облаштувати укриття або безпечний простір.
Раніше писали, що міська влада Києва у 2026 році передбачила 2 148 145 000 грн на будівництво нових та ремонт наявних захисних споруд цивільного захисту (укриттів). У 2025 році майже аналогічний обсяг коштів спрямовували виключно на нове будівництво.
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