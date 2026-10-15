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Для роботи при жовтому рівні загрози підприємства мають облаштувати укриття (термін)

Казна та Політика
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Для роботи при жовтому рівні загрози підприємства мають облаштувати укриття (термін)
Для роботи при жовтому рівні загрози підприємства мають облаштувати укриття (термін)
Міністерство економіки та довкілля України нагадало бізнесу про необхідність до 4 грудня підготувати підприємства до роботи за новими вимогами безпеки.
4 вересня 2026 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 1092, яка визначає порядок роботи суб’єктів господарювання у разі оголошення жовтого рівня загрози.

Деталі

Підприємства, які мають захисну споруду, постійне чи тимчасове укриття або розташовані у спорудах подвійного призначення, можуть продовжувати роботу за жовтого рівня загрози у звичайному режимі.
Для підприємств, які не мають укриття, передбачений тримісячний перехідний період — до 4 грудня 2026 року.
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Впродовж цього часу вони можуть продовжувати працювати у звичайному режимі та підготувати необхідне рішення для безпеки працівників і відвідувачів.
При цьому бізнес не обов’язково має будувати окреме укриття. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1128, у передбачених законодавством випадках підприємство може облаштувати безпечний простір безпосередньо у будівлі. Малому та середньому бізнесу це допоможе швидше адаптувати приміщення до нових вимог без необхідності облаштовувати повноцінну захисну споруду.
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Що треба зробити

до 4 грудня підприємства мають перевірити, яке рішення відповідає їхньому приміщенню та вимогам законодавства, і, за потреби, облаштувати укриття або безпечний простір.
Раніше писали, що міська влада Києва у 2026 році передбачила 2 148 145 000 грн на будівництво нових та ремонт наявних захисних споруд цивільного захисту (укриттів). У 2025 році майже аналогічний обсяг коштів спрямовували виключно на нове будівництво.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
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