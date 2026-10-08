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Молдова облаштовує на кордоні з Україною укриття від дронів

Казна та Політика
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Молдова облаштовує на кордоні з Україною укриття від дронів
Молдова облаштовує на кордоні з Україною укриття від дронів
Влада Молдови облаштовує захисні зони на пунктах пропуску на кордоні з Україною для укриття персоналу та громадян від можливих російських атак дронів, а також повертає своїх службовців зі спільних КПП на молдовську територію.
Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Нікітін, передає Newsmaker.
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За її словами, молдовська влада намагається посилити захист усіх пунктів пропуску, зокрема тих, що розташовані на території України. Також розглядається можливість переведення молдовських прикордонників із території України до Молдови.
«Із двох КПП уже вивели співробітників, але виведемо й інших зі спільних пунктів, розташованих на території України. Вони працюватимуть на території Молдови», — зауважила Місаїл-Нікітін.
У Міністерстві внутрішніх справ Молдови уточнили, що йдеться, зокрема, про спільні пункти пропуску «Крива» та «Паланка».
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Міністерка також повідомила про стан молдовського прикордонника, який постраждав 5 жовтня на КПП «Паланка — Маяки — Удобне». За її словами, чоловік залишається в лікарні, його стан стабільний, загрози життю немає.
Нагадаємо, тоді біля КПП впав снаряд, який відрикошетив від землі та влучив у рейсовий автобус. Унаслідок інциденту постраждав співробітник молдовської прикордонної поліції. Роботу пункту пропуску тимчасово призупиняли. Інцидент стався на тлі російських атак по українській інфраструктурі.
За матеріалами:
Finance.ua
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