Молдова знизила тариф на транзит газу до України

Енергетика
36
Молдова вирішила вдвічі знизити тариф на транзит газу в Україну Трансбалканським коридором на період опалювального сезону 2025−2026 років.
Про це повідомляє Національне агентство з регулювання енергетики Молдови (ANRE).
Зазначається, що зміни передбачають на період 6 місяців (листопад 2025-го — квітень 2026 року) застосування 50% знижки на тарифи на транспортування газу у точках міжз’єднання Каушень та Гребеники.
Застосування 50% зниження тарифів на транспортування також передбачено румунським оператором транспортної системи SA Transgaz.
Ініціативу підтримали низка операторів систем передачі природного газу Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України.
ЇЇ мета — зміцнення енергетичної безпеки регіону та забезпечення постачання природного газу до України.
Дія маршруту поширюється на всі ключові пункти з’єднання вздовж Трансбалканського коридору.
«Це рішення зміцнює роль Молдови як транзитного хабу, що забезпечує транспортування газу з Греції до України, сприяє диверсифікації маршрутів і джерел постачання, а в перспективі — зниженню вартості транспортування для користувачів системи Vestmoldtransgaz», — йдеться у повідомленні ANRE.
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems