До кінця року держкомпанії запустять 400 МВт розподіленої генерації — Гринчук

До кінця 2025 року державні компанії планують встановити ще 400 МВт розподіленої газової генерації.

Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Всі енергетичні державні компанії реалізують проєкти щодо розподіленої генерації, передусім, газової. На сьогодні встановлена достатньо велика потужність таких установок саме державними компаніями. До кінця року ще 400 МВт буде встановлено державними компаніями», — сказала Гринчук.

Крім того, за її словами, на наступний рік профінансоване будівництво понад 1 ГВт розподілених генеруючих потужностей.

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита, за шість місяців 2025 року в регіонах створено додатково 591 МВт нової генерації. Ідеться про 84 МВт приєднаної потужності з вітрових електростанцій, 101,4 МВт із сонячних електростанцій та 84 МВт із СЕС, встановлених у приватних домогосподарствах.

