0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До кінця року держкомпанії запустять 400 МВт розподіленої генерації — Гринчук

Енергетика
18
До кінця року держкомпанії запустять 400 МВт розподіленої генерації — Гринчук
До кінця року держкомпанії запустять 400 МВт розподіленої генерації — Гринчук
До кінця 2025 року державні компанії планують встановити ще 400 МВт розподіленої газової генерації.
Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
«Всі енергетичні державні компанії реалізують проєкти щодо розподіленої генерації, передусім, газової. На сьогодні встановлена достатньо велика потужність таких установок саме державними компаніями. До кінця року ще 400 МВт буде встановлено державними компаніями», — сказала Гринчук.
Читайте також
Крім того, за її словами, на наступний рік профінансоване будівництво понад 1 ГВт розподілених генеруючих потужностей.
Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита, за шість місяців 2025 року в регіонах створено додатково 591 МВт нової генерації. Ідеться про 84 МВт приєднаної потужності з вітрових електростанцій, 101,4 МВт із сонячних електростанцій та 84 МВт із СЕС, встановлених у приватних домогосподарствах.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems