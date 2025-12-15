В «Укренерго» пояснили, чому графіки відключень відрізняються між областями
Відмінності у графіках відключень електроенергії в різних регіонах зумовлені наслідками російських обстрілів і необхідністю передавати електроенергію до найбільш постраждалих областей.
Про це повідомили у пресслужбі НЕК «Укренерго».
Чому виникають запитання щодо «несправедливих» графіків
У соцмережах часто запитують, чому на Закарпатті відключень менше, ніж у прифронтовому Запоріжжі. За даними «Укренерго», різниця у тривалості знеструмлень пояснюється тим, що система працює в умовах значних руйнувань. росія знищує електростанції у прифронтових регіонах і вражає лінії електропередач та трансформаторні підстанції.
«Іншими словами — мета ворога не лише зробити так, щоб на певній території України не було працюючих електростанцій, а й щоб передати до них електроенергію з інших областей було максимально складно», — пояснюють в «Укренерго».
Складність передачі електроенергії
Енергосистема України не була проєктована для роботи в умовах таких масштабних руйнувань. Можливості передачі електроенергії на великі відстані є обмеженими. Навіть без пошкоджень мережі було б складно передати необхідний обсяг електроенергії, наприклад, від Рівненської АЕС до Харкова.
Лінії електропередачі та підстанції не можуть працювати з надвисокими рівнями навантаження. В умовах постійних атак на мережі ситуація ускладнюється ще більше.
Чому обмеження застосовують не всюди
«Щоб частково розвантажити мережі доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об’єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільчих мереж енергодефіцитних регіонів. При цьому, у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає. У них можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передачі й розподілу електроенергії найбільш пошкоджені», — зазначають у компанії.
Тож якщо ви бачите відмінності у тривалості знеструмлень в різних областях — це не тому, що хтось «неправильно» розподілив доступний обсяг електроенергії чи склав «несправедливі» графіки. Така ситуація склалась через наслідки ворожих обстрілів.
