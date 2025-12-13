Скільки ще триватимуть графіки відключень світла: прогноз експерта Сьогодні 09:17 — Енергетика

Скільки ще триватимуть графіки відключень світла: прогноз експерта

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що українці мають звикнути до графіків відключень електроенергії, адже вони триватимуть всю зиму, за оптимістичним прогнозом — припиняться на початку квітня.

Про це розповів в етері «Еспресо».

Які сценарії проходження зими прогнозує експерт

На його думку щодо проходження зими, немає ні негативного сценарію, ні позитивного, скоріше, цей сценарій — посередині.

Оптимістичний сценарій: українці адаптуються до умов, використовують прилади накопичення електроенергії, які треба встигати швидко заряджати.

Негативний сценарій: рф продовжить бити по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого населення добами буде сидіти, як і зараз, без електричної енергії.

Середньозважений сценарій: треба звикнути до графіків, які у нас були раніше — 4 години через 4 без стабільного електропостачання.

Finance.ua вже писав , що Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень для стабілізації ситуації в енергосистемі та забезпечення населення світлом.

Зокрема, ОВА, органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства мають забезпечити зменшення неважливого споживання.

