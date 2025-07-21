За 6 місяців 2025 року в регіонах створено додатково 591 МВт нової генерації — Finance.ua

За 6 місяців 2025 року в регіонах створено додатково 591 МВт нової генерації Сьогодні 13:25 — Енергетика

За 6 місяців 2025 року в регіонах створено додатково 591 МВт нової генерації

Як повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита, за шість місяців 2025 року в регіонах створено додатково 591 МВт нової генерації.

Громади й області впевнено тримають курс на енергетичну децентралізацію.

Ідеться про 84 МВт приєднаної потужності з вітрових електростанцій, 101,4 МВт із сонячних електростанцій та 84 МВт із СЕС, встановлених у приватних домогосподарствах.

Окремо продовжується робота зі створення об’єднаної потужності завдяки когенерації.

«Так, зараз маємо додатково 320,2 МВт. безумовно того, додали 1,2 МВт з міні-ТЕС.Це одне із пріоритетних завдань очільників ОВА на місцях. Працюємо в межах розроблених паспортів енергонезалежності регіонів, які є стратегічним інструментом ефективної розбудови розподільної генерації, зокрема й газової, в усіх регіонах України" — повідомив він.

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