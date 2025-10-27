Найбільший індійський імпортер знайшов заміну нафті з рф — Bloomberg Сьогодні 03:37 — Енергетика

Індійська корпорація Reliance Industries придбала мільйони барелів нафти з країн Близького Сходу і США після запровадження Вашингтоном санкцій проти компаній «Роснафта», «Лукойл» та їхніх дочірніх фірм.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на трейдерів.

За їхніми словами, приватний нафтопереробний завод придбав кілька сортів нафти, зокрема саудівську Khafji, іракську Basrah Medium та катарську Al-Shaheen, а також певну кількість американської сирої нафти West Texas Intermediate. Очікується, що вантажі будуть доставлені у грудні або січні.

Reliance цього року була найбільшим імпортером російської нафти в Індії. Компанія отримувала сировину за довгостроковим контрактом із «Роснафтою».

За словами трейдерів, у жовтні Reliance придбала щонайменше 10 мільйонів барелів нафти на спотовому ринку, і основна частина покупок припала на близькосхідні сорти. Більшість угод було здійснено вже після запровадження санкцій.

Інші індійські нафтопереробні заводи також зацікавлені в нафті з Близького Сходу, США та Бразилії, зазначили співрозмовники агентства.

Очікується, що після санкцій проти «Роснафти» і «Лукойлу» потоки російської нафти в Індію можуть різко скоротитися. Винятком залишиться Nayara Energy, частково контрольована «Роснафтою».

Нагадаємо, 22 жовтня Міністерство фінансів США офіційно оголосило про санкції проти російських нафтових компаній «Роснафта», «Лукойл» та їхніх дочірніх фірм, цей список налічує 34 позиції. Президент США Трамп сподівається, що це підштовхне рф до розсудливості. Він також закликав союзників США долучитися до санкцій проти рф і дотримуватися їх.

