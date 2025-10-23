0 800 307 555
укр
Україні довелося призупинити накопичення газу в підземних сховищах

Енергетика
Україні на початку поточного тижня довелося призупинити заповнення підземних газових сховищ на тлі обстрілів енергетики та через зупинку імпортних поставок газу через Польщу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкриті дані Оператора ГТС і європейських газових платформ.
У результаті 22 жовтня запас газу в ПСГ навіть незначно знизився — на 0,01%.
За інформацією ОГТСУ, з 6 ранку 20 жовтня імпорт газу через Польщу, який раніше становив понад 9 млн млн кубометрів на добу, припинився через планові роботи з модернізації на точці з’єднання систем Польщі та України.
Відновити імпорт із Польщі планують уже 23 жовтня. У період 23−25 жовтня він буде обмежений 6,48 млн кубометрів на добу.

Запаси газу на зиму

Україна планувала до початку опалювального сезону накопичити в підземних сховищах 13,2 млрд кубометрів газу. Із цього обсягу 4,6 млрд кубометрів планувалося імпортувати.
Заступник міністра енергетики України Микола Колесник 20 жовтня повідомив, що Україна «на 99,5%» виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку.
росія восени 2025 року активізувала удари по газовій інфраструктурі України. В результаті було виведено з ладу до 60% потужностей внутрішнього видобутку.
Крім того, росія почала атакувати конкретні об’єкти газопередачі, які забезпечують міста.
