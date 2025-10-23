23 жовтня у столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії Сьогодні 11:10 — Енергетика

23 жовтня у столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії

23 жовтня у Києві діють стабілізаційні відключення електроенергії, повідомили в компанії «ДТЕК Київські електромережі».

Замість екстрених вимкнень, що відбувалися в попередні дні, тепер світло вимикають за графіками, затвердженими «Укренерго».

Як діятимуть

Споживачів Києва розподілено на шість черг, кожна з яких має власний розклад вимкнень. Тривалість відключень — від 4 до 11 годин на добу, залежно від навантаження на енергосистему.

Перевірити свій графік можна:

на сайті ДТЕК Київські електромережі,

у Telegram- чи Viber-каналі компанії,

або в мобільному застосунку «ДТЕК».

У компанії пояснили:"Ми отримали команду від «Укренерго» перейти з екстрених відключень на стабілізаційні. Це дозволить проводити вимкнення прогнозовано, за чергами, щоб уникнути перевантажень мереж".

Рекомендації

Енергетики закликають мешканців раціонально користуватися електроенергією, особливо у вечірні години — з 17:00 до 23:00.

Не вмикайте потужні прилади (бойлери, пральні машини, духовки, електрообігрівачі) одночасно. Під час відновлення подачі електроенергії — увімкніть техніку поступово, щоб уникнути стрибків напруги. За можливості використовуйте павербанки та генератори для живлення критично важливих пристроїв.

