23 жовтня у столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії
23 жовтня у Києві діють стабілізаційні відключення електроенергії, повідомили в компанії «ДТЕК Київські електромережі».
Замість екстрених вимкнень, що відбувалися в попередні дні, тепер світло вимикають за графіками, затвердженими «Укренерго».
Як діятимуть
Споживачів Києва розподілено на шість черг, кожна з яких має власний розклад вимкнень. Тривалість відключень — від 4 до 11 годин на добу, залежно від навантаження на енергосистему.
Перевірити свій графік можна:
- на сайті ДТЕК Київські електромережі,
- у Telegram- чи Viber-каналі компанії,
- або в мобільному застосунку «ДТЕК».
У компанії пояснили:"Ми отримали команду від «Укренерго» перейти з екстрених відключень на стабілізаційні. Це дозволить проводити вимкнення прогнозовано, за чергами, щоб уникнути перевантажень мереж".
Рекомендації
Енергетики закликають мешканців раціонально користуватися електроенергією, особливо у вечірні години — з 17:00 до 23:00.
Не вмикайте потужні прилади (бойлери, пральні машини, духовки, електрообігрівачі) одночасно. Під час відновлення подачі електроенергії — увімкніть техніку поступово, щоб уникнути стрибків напруги. За можливості використовуйте павербанки та генератори для живлення критично важливих пристроїв.
Поділитися новиною
Також за темою
Ціни на нафту зросли після санкцій США проти «Роснафти» та «Лукойлу»
23 жовтня у столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії
Уряд ухвалив рішення щодо цін на електроенергію для населення
В Україні з 16:00 запроваджують графіки відключення у всіх регіонах
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла
Українські оператори підготувалися до блекаутів: зв’язок триматиметься до трьох діб