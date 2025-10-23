0 800 307 555
23 жовтня у столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії

Енергетика
48
23 жовтня у Києві діють стабілізаційні відключення електроенергії, повідомили в компанії «ДТЕК Київські електромережі».
Замість екстрених вимкнень, що відбувалися в попередні дні, тепер світло вимикають за графіками, затвердженими «Укренерго».

Як діятимуть

Споживачів Києва розподілено на шість черг, кожна з яких має власний розклад вимкнень. Тривалість відключень — від 4 до 11 годин на добу, залежно від навантаження на енергосистему.
Перевірити свій графік можна:
  • на сайті ДТЕК Київські електромережі,
  • у Telegram- чи Viber-каналі компанії,
  • або в мобільному застосунку «ДТЕК».
У компанії пояснили:"Ми отримали команду від «Укренерго» перейти з екстрених відключень на стабілізаційні. Це дозволить проводити вимкнення прогнозовано, за чергами, щоб уникнути перевантажень мереж".

Рекомендації

Енергетики закликають мешканців раціонально користуватися електроенергією, особливо у вечірні години — з 17:00 до 23:00.
Не вмикайте потужні прилади (бойлери, пральні машини, духовки, електрообігрівачі) одночасно. Під час відновлення подачі електроенергії — увімкніть техніку поступово, щоб уникнути стрибків напруги. За можливості використовуйте павербанки та генератори для живлення критично важливих пристроїв.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
