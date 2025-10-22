В Україні з 16:00 запроваджують графіки відключення у всіх регіонах

0 800 307 555
Енергетика
В усіх регіонах України, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 22 жовтня будуть запроваджені графіки погодинних відключень.
Про це повідомляє Укренерго.
Згідно з повідомленням, обсяг застосування графіків становитиме до трьох черг одночасно. Дізнатися час і тривалість відключень за своєю адресою можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону.
Також з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Зі свого боку, у ДТЕК опублікували графіки для Києва.
«За командою Укренерго Київ переходить з екстрених відключень до графіків стабілізаційних відключень. У разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру 22 жовтня у більшості регіонів України були запроваджені аварійні відключення.
