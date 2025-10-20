Ціни на нафту відреагували на глобальний надлишок Сьогодні 22:12 — Енергетика

Ціни на нафту знизилися 20 жовтня через ймовірний глобальний надлишок пропозиції, оскільки ескалація торговельної напруженості між США та Китаєм посилила побоювання щодо економічного уповільнення та зниження попиту на енергоносії.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 24 центи (0,4%), до 61,05 долара за барель. Ціни на американську нафту West Texas Intermediate зменшилися на 21 цент (0,4%), до 57,33 долара за барель.

Обидва показники знизилися більш як на 2% минулого тижня, що стало третім поспіль тижневим зменшенням, частково через прогноз Міжнародного енергетичного агентства щодо зростання надлишку пропозиції у 2026 році.

«Побоювання щодо надлишкової пропозиції внаслідок збільшення виробництва країнами-виробниками нафти, а також щодо економічного уповільнення, спричиненого ескалацією торговельної напруженості між США та Китаєм, підживлюють тиск продавців», — сказав Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

«Поки США посилюють тиск на покупців російської сирої нафти, майбутній саміт між президентом США Дональдом Трампом та президентом росії володимиром путіним додає невизначеності перспективам, ускладнюючи для деяких інвесторів коригування своїх позицій», — додав він.

Минулого тижня голова Світової організації торгівлі заявила, що закликала США та Китай до деескалації торговельної напруженості, попереджаючи, що роз’єднання двох найбільших економік світу може скоротити світове економічне виробництво на 7% у довгостроковій перспективі.

Два найбільші споживачі нафти нещодавно відновили торговельну війну, запровадивши додаткові портові збори для суден, що перевозять вантажі між ними, — взаємні кроки, які можуть порушити світові вантажопотоки.

Тим часом Трамп і путін у четвер домовилися провести ще один саміт щодо війни в Україні, навіть попри тиск Вашингтона на Індію та Китай, щоб ті припинили купувати російську нафту.

