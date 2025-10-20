Україна запропонувала США використати свою енергетичну інфраструктуру для Європи — Зеленський Сьогодні 11:32 — Енергетика

Україна запропонувала США використати свою енергетичну інфраструктуру для Європи — Зеленський

Україна запропонувала американським постачальникам використати можливості вітчизняної енергетичної інфраструктури для заміщення російського газу та нафти в Європі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Пропозиція для США

«У Європі має бути нуль російських енергоресурсів, і сигнали з Америки чіткі зараз — вони готові поставити у Європу стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання. У нашому регіоні є необхідна інфраструктура, є необхідний потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи значно більше. Ми зробили свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури стосовно газу, і щодо атомної генерації, і щодо деяких інших проєктів. Ми працюємо над деталями», — заявив Зеленський.

Розширення співпраці у сфері оборони

Він також додав, що Україна працює з партнерами у Європі, щоб розширити програму PURL і збільшувати закупівлі американської зброї. Зокрема, це ППО та деякі засоби далекобійності.

«Також готуємо дуже важливі наші домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій. Буде розширення наших можливостей. Команда Офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо», — додав він.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.