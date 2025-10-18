0 800 307 555
Як залишатися на зв’язку під час знеструмлень: поради Мінцифри

Енергетика
У Міністерстві цифрової трансформації порадили, як підготуватись до блекаутів, щоб максимально ефективно використовувати наявний ресурс і завжди бути на зв’язку.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.
Порада № 1. Завчасно завантажте Мапу Пунктів незламності в Дії — з головного екрана застосунку.
Так ви завжди знайдете найближче місце, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету або зателефонувати рідним, підкреслили в Мінцифри.
Порада № 2. Якщо ви хочете мати стабільний домашній інтернет навіть під час тривалих знеструмлень, під’єднайтеся до провайдерів, що використовують технологію XPON. Ця технологія дає змогу мати інтернет до 72 годин під час блекаутів.
«Перевірте, чи підключив ваш провайдер XPON, на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН. Якщо ваш провайдер уже використовує технологію, купіть павербанк і підключіть його до роутера та абонентського термінала ONU, щоб забезпечити автономну роботу мережі», — йдеться в повідомленні.
Порада № 3. Якщо зв’язок вашого оператора погіршився або зник через перевантаження мережі чи пошкодження станції, скористайтеся національним роумінгом. Ця функція дасть вам змогу під’єднатися до мережі будь-якого іншого доступного оператора.
Як це зробити:
  1. Вимкніть автовибір мережі. На Android: Налаштування → Мобільна мережа (чи Підключення) → Оператор. На iOS: Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі.
  2. Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL.
  3. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу.
  4. Перевірте можливість вихідного дзвінка чи SMS.
Раніше Finance.ua писав, що після масштабних російських атак на енергетичну інфраструктуру та масових відключень світла українці почали активно скуповувати генератори, зарядні станції та павербанки.
На тлі ажіотажного попиту ціни на техніку для резервного живлення зросли в окремих випадках до 30% протягом останнього тижня.
Податкова служба вже фіксує випадки «сірих» продажів та реагуватиме належним чином.
У межах контролю за касовою дисципліною ДПС звертатиме увагу на правильність встановлення ціни на товар для коректного визначення розміру та повноти майбутніх податкових платежів.
Payment systems