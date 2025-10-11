У Податковій реагуватимуть на штучні стрибки цін на зарядні станції Сьогодні 16:37

У Податковій реагуватимуть на штучні стрибки цін на зарядні станції

Після масштабних російських атак на енергетичну інфраструктуру та масових відключень світла українці почали активно скуповувати генератори, зарядні станції та павербанки. На тлі ажіотажного попиту ціни на техніку для резервного живлення зросли в окремих випадках до 30% протягом останнього тижня.

Про це повідомляє в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

«В той час, як люди сиділи без електрики та води по 12−18 годин, а енергетики роблять все, щоб повернути світло в наші домівки, дехто вирішив підзаробити. Ми вже фіксуємо факти стрімкого підвищення цін на пристрої резервного живлення — в деяких випадках протягом останнього тижня аж до 30%», — написала Карнаух.

За словами Карнаух, переважно ціни підняли оптовики, які реагували на зростання попиту з боку роздрібної торгівлі.

«Бажання заробити — логічне, але ж не скористатися ситуацією та штучно піднімати ціни. Наприклад, одна з мереж протягом двох годин підвищила ціну на одну і ту саму зарядну станцію більше, ніж на 2 тисяч гривень», — зазначила очільниця ДПС.

Вона додала, що це відбувається через розуміння, що в критичній ситуації люди змушені будуть переплачувати.

Податкова фіксує «сірі» продажі

Податкова служба вже фіксує випадки «сірих» продажів та реагуватиме належним чином.

У межах контролю за касовою дисципліною ДПС звертатиме увагу на правильність встановлення ціни на товар для коректного визначення розміру та повноти майбутніх податкових платежів.

«Дуже розраховую, що штучний стрибок цін — тимчасовий. Бо, насамперед, маємо керуватися взаємоповагою й підтримкою одне одного. І чесно працювати за єдиними правилами для всіх» — підсумувала в. о. голови ДПС.

Нагадаємо, вчора, 10 жовтня, росія здійснила масовану атаку на Україну, використавши ударні безпілотники та ракети різних типів.

Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, було знеструмлено значну кількість споживачів у м. Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

