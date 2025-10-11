Електрокари вперше стали лідерами продажів нових автомобілів
У вересні на українському ринку нових легковиків вперше найпопулярнішими стали повністю електричні моделі. Натомість продажі автівок з традиційними двигунами впали на 16%, скоротившись з 63% торік до 47% у 2025 році.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Моторні вподобання вересня
Аналітики зазначають, електрокари охопили третину продажів нових легковиків. Для порівняння, торік цей показник становив 15,3%.
Друге місце за популярністю серед українських автомобілістів посіли автівки з бензиновими двигунами — 31,2% проти 36,8% торік.
На третій сходинці - гібриди, які охопили 20,3% ринку (торік було 21,5%), а далі слідують дизельні авто, частка яких за рік зменшилась з 26% до 15,3%.
На автомобілі з ГБО припало менше 1% продажів нових авто, без змін порівняно з минулим роком.
Найпопулярніші моделі за сегментами:
- Електро — Volkswagen ID. Unyx;
- Бензинові авто — Hyundai Tucson;
- Гібриди — Toyota RAV-4;
- Дизельні авто — Renault Duster;
- Авто з ГБО — Hyundai Tucson.
Раніше Finance.ua писав, що з початком наступного року українці, які мають намір придбати електромобіль, втратять можливість скористатися податковими пільгами.
Експерти передбачають, що це призведе до збільшення імпорту електрокарів у жовтні-листопаді, коли люди поспішатимуть скористатися вигідними умовами.
