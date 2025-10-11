Центри обробки даних за 20 років можуть з’явитися в космосі: заява засновника Amazon
Засновник і виконавчий директор Amazon Джефф Безос заявив, що протягом наступних 10−20 років у космосі почнуть будувати гігантські центри обробки даних, що здатні працювати з потужністю в гігавати. За його словами, саме орбітальні дата-центри з часом можуть перевершити наземні завдяки безперервному доступу до сонячної енергії.
Про це повідомляє Reuters.
Підприємець зазначив, що стрімке зростання потреб у штучному інтелекті та хмарних обчисленнях веде до пропорційного збільшення кількості дата-центрів на Землі, а отже, і до зростання споживання електроенергії та води для охолодження серверів.
«Не більше ніж через двадцять років ми почнемо будувати ці гігантські гігаватні центри обробки даних у космосі», — сказав Безос.
За його словами, використання орбітального простору дозволить забезпечити стабільне постачання енергії.
«У космосі ми маємо сонячну енергію 24 години на добу, 7 днів на тиждень — без хмар, дощу чи погодних умов», — зазначив він.
Ідея перенесення обчислювальних потужностей за межі Землі останніми роками набирає популярності серед великих технологічних компаній, які стикаються з екологічними й енергетичними обмеженнями.
Безос переконаний, що в найближчі два десятиліття вартість космічних дата-центрів може стати нижчою, ніж експлуатація наземних.
«Це вже сталося з метеорологічними супутниками. Це вже сталося із супутниками зв’язку. Наступним кроком стануть центри обробки даних, а за ними — інші види виробництва», — зазначив Безос та підкреслив, що це — частина ширшої тенденції використання космосу для покращення життя на Землі.
Попри оптимізм Безоса, експерти попереджають, що розміщення дата-центрів у космосі має низку складнощів. Йдеться про високі витрати на запуск ракет, ризик невдалих запусків, а також про труднощі з обслуговуванням та модернізацією обладнання.
