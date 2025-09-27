Nvidia відкриває перший центр штучного інтелекту на Близькому Сході
Інститут технологічних інновацій (Technology Innovation Institute, TII) Абу-Дабі та американська компанія Nvidia оголосили про запуск спільної дослідницької лабораторії, що працюватиме у сфері штучного інтелекту та робототехніки. Це перший центр технологій Nvidia у регіоні Близького Сходу.
Про це повідомляє Reuters.
Мета лабораторії — поєднати міждисциплінарні дослідження інституту з потужними обчислювальними ресурсами Nvidia, які лежать в основі глобального розвитку ШІ.
За словами генеральної директорки TII Наджви Аарадж, новий центр отримає доступ до спеціалізованих графічних процесорів компанії для просування досліджень у галузі робототехніки, включаючи розробку гуманоїдів, чотириногих роботів та роботизованих маніпуляторів.
«Ми використовуватимемо новітній чіп Thor, який дозволяє створювати передові роботизовані системи», — зазначила Аарадж в інтерв’ю.
TII є підрозділом Ради з передових технологій, урядової структури Абу-Дабі, що реалізує амбітну програму країни з перетворення на одного з глобальних лідерів у сфері штучного інтелекту.
ОАЕ, найбільший експортер нафти в регіоні, за останні роки інвестували мільярди доларів у цифрову трансформацію та розвиток інноваційних технологій, спираючись на тісні відносини зі США для отримання доступу до передових рішень.
Під час візиту президента США Дональда Трампа до Перської затоки у травні країна підписала багатомільярдну угоду про створення одного з найбільших у світі центрів обробки даних в Абу-Дабі із застосуванням американських технологій, включно з чіпами Nvidia.
Читайте також
Утім, як повідомляло агентство Reuters, остаточне завершення угоди гальмують питання безпеки, пов’язані з тісними відносинами ОАЕ з Китаєм.
За словами Аараджа, TII вже активно співпрацює з Nvidia, використовуючи її процесори для навчання власних мовних моделей.
Переговори про створення спільної лабораторії почалися близько року тому. У центрі працюватимуть команди з обох сторін, а також буде залучено новий персонал, спеціально відібраний для цього проєкту.
Поділитися новиною
Також за темою
Nvidia відкриває перший центр штучного інтелекту на Близькому Сході
HSBC протестував квантові комп’ютери в торгівлі облігаціями
GlobalLogic розширюється в Європі: компанія отримає офіси в нових країнах
Ryanair скорочує рейси до Іспанії: які конкуренти заповнюють прогалину
Кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції
Airbus оновлює літак А220 (деталі)