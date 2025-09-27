0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nvidia відкриває перший центр штучного інтелекту на Близькому Сході

Фондовий ринок
31
Nvidia відкриває перший центр штучного інтелекту на Близькому Сході
Nvidia відкриває перший центр штучного інтелекту на Близькому Сході
Інститут технологічних інновацій (Technology Innovation Institute, TII) Абу-Дабі та американська компанія Nvidia оголосили про запуск спільної дослідницької лабораторії, що працюватиме у сфері штучного інтелекту та робототехніки. Це перший центр технологій Nvidia у регіоні Близького Сходу.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте також
Мета лабораторії — поєднати міждисциплінарні дослідження інституту з потужними обчислювальними ресурсами Nvidia, які лежать в основі глобального розвитку ШІ.
За словами генеральної директорки TII Наджви Аарадж, новий центр отримає доступ до спеціалізованих графічних процесорів компанії для просування досліджень у галузі робототехніки, включаючи розробку гуманоїдів, чотириногих роботів та роботизованих маніпуляторів.
«Ми використовуватимемо новітній чіп Thor, який дозволяє створювати передові роботизовані системи», — зазначила Аарадж в інтерв’ю.
Читайте також
TII є підрозділом Ради з передових технологій, урядової структури Абу-Дабі, що реалізує амбітну програму країни з перетворення на одного з глобальних лідерів у сфері штучного інтелекту.
ОАЕ, найбільший експортер нафти в регіоні, за останні роки інвестували мільярди доларів у цифрову трансформацію та розвиток інноваційних технологій, спираючись на тісні відносини зі США для отримання доступу до передових рішень.
Під час візиту президента США Дональда Трампа до Перської затоки у травні країна підписала багатомільярдну угоду про створення одного з найбільших у світі центрів обробки даних в Абу-Дабі із застосуванням американських технологій, включно з чіпами Nvidia.
Читайте також
Утім, як повідомляло агентство Reuters, остаточне завершення угоди гальмують питання безпеки, пов’язані з тісними відносинами ОАЕ з Китаєм.
За словами Аараджа, TII вже активно співпрацює з Nvidia, використовуючи її процесори для навчання власних мовних моделей.
Переговори про створення спільної лабораторії почалися близько року тому. У центрі працюватимуть команди з обох сторін, а також буде залучено новий персонал, спеціально відібраний для цього проєкту.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems