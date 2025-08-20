Nvidia розробляє новий потужний ШІ-чип для Китаю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nvidia розробляє новий потужний ШІ-чип для Китаю

Технології&Авто
13
Nvidia розробляє новий потужний ШІ-чип для Китаю
Nvidia розробляє новий потужний ШІ-чип для Китаю
Nvidia розробляє новий ШІ чип для Китаю на основі своєї новітньої архітектури Blackwell, який буде потужніший за модель H20.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Минулого тижня президент США Дональд Трамп відкрив можливість для продажу більш потужних чипів Nvidia в Китаї. Однак джерела зазначають, що одержання схвалення від американських регуляторів далеко не гарантоване через глибокі побоювання Вашингтона щодо того, щоб Китай не отримав надмірний доступ до американських технологій штучного інтелекту.
Новий чип B30A матиме конструкцію з одним чипом, що, ймовірно, забезпечить половину обчислювальної потужності більш складної двочипової конфігурації у флагманській прискорювальній карті B300 Nvidia, зазначили джерела.
Читайте також
Конструкція з одним чипом означає, що всі основні елементи інтегральної схеми виготовляються на одному безперервному шматку кремнію, а не розподіляються між кількома чипами.
Новий чип буде оснащений пам’яттю з високою пропускною здатністю та технологією NVLink від Nvidia для швидкої передачі даних між процесорами — функціями, які також є в H20 — чипі, що базується на старішій архітектурі Hopper.
Читайте також
Характеристики чипа ще не остаточно визначені, але Nvidia сподівається доставити зразки китайським клієнтам для тестування вже наступного місяця, повідомили джерела.
Nvidia заявила в повідомленні: «Ми оцінюємо різні продукти для нашого дорожнього плану, щоб бути готовими до конкуренції в межах дозволеного урядами».
«Все, що ми пропонуємо, має повне схвалення відповідних органів та розроблено виключно для корисного комерційного використання», — додали вони.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems