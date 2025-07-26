Nvidia постала перед викликами у постачанні AI-чипів до Китаю — Finance.ua

Nvidia постала перед викликами у постачанні AI-чипів до Китаю Вчора 23:16 — Фондовий ринок

Nvidia постала перед викликами у постачанні AI-чипів до Китаю

Компанія Nvidia постала перед обмеженнями у постачанні єдиних AI-чипів, дозволених до експорту за новими правилами США, до Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також Nvidia першою у світі досягла капіталізації у 4 трильйони доларів

Попри те, що компанія оголосила про плани відновити продажі чипів H20 у Китаї, експорт усе ще потребує ліцензії від уряду США.

Заборона, запроваджена у квітні, змусила компанію скасувати замовлення клієнтів і відмовитися від виробничих квот, заброньованих на потужностях TSMC.

За словами генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, тайванський виробник уже переключив лінії з виробництва H20 на інші чипи для інших замовників. Щоб відновити виробництво H20, нині може знадобитися до дев’яти місяців.

Попри раніше озвучені заяви про збільшення постачання H20, джерела The Information стверджують, що Nvidia не планує відновлювати виробництво цих чипів, хоча офіційних підтверджень чи деталей наразі немає. У самій компанії коментувати ситуацію відмовились.

Водночас Nvidia повідомила про розробку нового графічного процесора RTX Pro GPU, який буде відповідати чинним американським експортним обмеженням і орієнтований спеціально на китайський ринок.

Раніше стало відомо, що Nvidia планує запустити новий чип штучного інтелекту для Китаю за значно нижчою ціною, ніж заборонена у квітні модель H20. Масове виробництво новинки мало розпочатися вже в червні.

Читайте також Nvidia інвестує $650 млн в ядерний стартап TerraPower Білла Гейтса

Втрати Nvidia через санкції США

Китай залишається ключовим ринком для Nvidia — на нього припадало 13% річного виторгу компанії. Проте експортні обмеження США суттєво вплинули на позиції виробника: частка Nvidia на ринку Китаю впала з 95% у 2022 році до 50% нині. Основний конкурент — Huawei із власним чипом Ascend 910B.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що старі моделі на архітектурі Hopper (на якій базується H20) неможливо адаптувати під нові правила експорту.

Внаслідок заборони компанія списала $5,5 млрд із запасів і відмовилася від $15 млрд потенційних продажів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.