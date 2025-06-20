Nvidia інвестує $650 млн в ядерний стартап TerraPower Білла Гейтса — Finance.ua
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Nvidia інвестує $650 млн в ядерний стартап TerraPower Білла Гейтса

Технології&Авто
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Nvidia інвестує $650 млн в ядерний стартап TerraPower Білла Гейтса
Nvidia інвестує $650 млн в ядерний стартап TerraPower Білла Гейтса
Ядерний стартап TerraPower, заснований Біллом Гейтсом, залучив $650 мільйонів у новому раунді фінансування. До інвесторів приєдналася NVentures — венчурний підрозділ Nvidia, а також HD Hyundai і сам Гейтс.
Про це повідомили на сайті компанії.
Компанія планує збудувати в штаті Вайомінг першу в США комерційну натрієву АЕС нового покоління. Потужність реактора складе 345 мегават, а система зберігання енергії на основі розплавленої солі — 1 гігават. Використання ядерного розщеплення для виробництва енергії вигідне, адже не спричиняє викидів вуглецю та може забезпечувати цілодобову генерацію.
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«У міру того як штучний інтелект продовжує трансформувати галузі промисловості, ядерна енергія стане ще більш важливим джерелом енергії для забезпечення цих можливостей. Ядерні реакторні технології TerraPower пропонують інноваційні, безвуглецеві рішення для задоволення глобальних енергетичних потреб при мінімальному впливі на навколишнє середовище», — зазначив Мохамед «Сід» Сіддік, корпоративний віцепрезидент і керівник NVentures.
Залучення капіталу сприятиме як будівництву першого заводу Natrium, так і реалізації планів компанії щодо оперативного розгортання додаткових підрозділів у США та за кордоном. Наразі проєкт очікує на дозвіл від регулятора, який, за прогнозами, буде не раніше, ніж наступного року.
Торік у жовтні Google підписала першу у світі корпоративну угоду про купівлю ядерної енергії від кількох малих модульних реакторів для забезпечення потреб штучного інтелекту. Уже в листопаді американський стартап у сфері ядерних технологій Kairos Power отримав дозвіл від комісії ядерного регулювання США на будівництво двох тестових реакторів.
За матеріалами:
Ain.Ua
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