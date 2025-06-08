Nvidia розробляє перший власний Arm-чип для ігрових ноутбуків — Finance.ua
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Nvidia розробляє перший власний Arm-чип для ігрових ноутбуків

Технології&Авто
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Nvidia розробляє перший власний Arm-чип для ігрових ноутбуків
Nvidia розробляє перший власний Arm-чип для ігрових ноутбуків
Компанія Nvidia разом із тайванською MediaTek розробляють комп’ютерний Arm-чип. У ньому вони поєднають процесор на основі технології Arm і графіку від Nvidia.
Про це пише The Verge.
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Очікується, що новинка дебютує в лінійці ігрових ноутбуків Alienware вже наприкінці 2025 року або на початку 2026.

Що новий чип від Nvidia змінить для геймерів і звичайних користувачів

Зараз ноутбуки з Windows на базі Arm-процесорів мають проблеми з іграми. Вони працюють повільно (ну або взагалі не запускаються).
Новий чип від Nvidia може це змінити. Якщо все вдасться, ноутбуки з новим чипом зможуть легко запускати ігри, як звичайні моделі з Intel або AMD чипами.

Що відомо про новий чип від Nvidia

Ще в 2023 році з’явились перші чутки, що Nvidia хоче зробити власний Arm-чип.
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За словами експертів, чип буде досить потужним і використовуватиме 80−120 Вт електроенергії (це як великий ігровий комп’ютер).
У січні 2025 року керівник Nvidia Дженсен Хуанг сказав, що компанія працює над Arm-чипом для свого суперкомп’ютера зі штучним інтелектом.
За матеріалами:
speka.media
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