Nvidia розробляє перший власний Arm-чип для ігрових ноутбуків — Finance.ua

Nvidia розробляє перший власний Arm-чип для ігрових ноутбуків Сьогодні 04:07 — Технології&Авто

Nvidia розробляє перший власний Arm-чип для ігрових ноутбуків

Компанія Nvidia разом із тайванською MediaTek розробляють комп’ютерний Arm-чип. У ньому вони поєднають процесор на основі технології Arm і графіку від Nvidia.

Про це пише The Verge.

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Очікується, що новинка дебютує в лінійці ігрових ноутбуків Alienware вже наприкінці 2025 року або на початку 2026.

Що новий чип від Nvidia змінить для геймерів і звичайних користувачів

Зараз ноутбуки з Windows на базі Arm-процесорів мають проблеми з іграми. Вони працюють повільно (ну або взагалі не запускаються).

Новий чип від Nvidia може це змінити. Якщо все вдасться, ноутбуки з новим чипом зможуть легко запускати ігри, як звичайні моделі з Intel або AMD чипами.

Що відомо про новий чип від Nvidia

Ще в 2023 році з’явились перші чутки, що Nvidia хоче зробити власний Arm-чип.

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За словами експертів, чип буде досить потужним і використовуватиме 80−120 Вт електроенергії (це як великий ігровий комп’ютер).

У січні 2025 року керівник Nvidia Дженсен Хуанг сказав, що компанія працює над Arm-чипом для свого суперкомп’ютера зі штучним інтелектом.

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