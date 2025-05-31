Nvidia випустить дешевший ШІ-чип для Китаю після обмеження експорту з США — Finance.ua
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Nvidia випустить дешевший ШІ-чип для Китаю після обмеження експорту з США

Технології&Авто
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Nvidia випустить дешевший ШІ-чип для Китаю після обмеження експорту з США
Nvidia випустить дешевший ШІ-чип для Китаю після обмеження експорту з США
Nvidia випустить новий чип штучного інтелекту для Китаю за значно нижчою ціною, ніж її нещодавно обмежена модель H20, і планує почати масове виробництво вже в червні.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Що відомо про новий чип

Графічний процесор буде частиною останнього покоління процесорів штучного інтелекту Nvidia з архітектурою Blackwell і, як очікується, коштуватиме від 6 500 до 8 000 дол, що значно дешевше 10 000−12 000 дол., за які продавався H20.
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Нижча ціна є наслідком слабших технічних характеристик та простіших вимоги до виробництва.
Представник Nvidia заявив, що компанія все ще оцінює свої «обмежені» можливості.
«Поки ми не визначимося з новим дизайном продукту і не отримаємо схвалення від уряду США, ми фактично витіснені з китайського ринку центрів обробки даних вартістю 50 мільярдів доларів», — зазначили у компанії.
Китай залишається величезним ринком для Nvidia, на який припадає 13% її продажів у минулому фінансовому році.
Це вже втретє, коли Nvidia доводиться адаптувати графічний процесор дляцього ринку світу після обмежень з боку американської влади, яка прагне стримувати технологічний розвиток Китаю.
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За матеріалами:
borgexpert
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