OpenAI, Oracle, Nvidia та Cisco об’єднуються для створення масштабного хабу дата-центрів для ШІ на Близькому Сході — Finance.ua
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OpenAI, Oracle, Nvidia та Cisco об’єднуються для створення масштабного хабу дата-центрів для ШІ на Близькому Сході

Технології&Авто
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Техногіганти OpenAI, Oracle, Nvidia та Cisco об’єднують зусилля для створення масштабного кампусу штучного інтелекту Stargate в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Про це пише CNBC.
Штучний інтелект є найвпливовішим фактором змін сучасності, а проєкт Stargate UAE створює інфраструктуру ШІ, яка сприятиме реалізації амбітних цілей країни, зокрема розширенню можливостей громадян, економічному зростанню та формуванню майбутнього, зазначив генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.
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Проєкт, реалізований у співпраці з еміратською компанією G42, займатиме площу 25,9 кв. км і матиме потужність 5 гігават.
У рамках угоди OpenAI та Oracle керуватимуть обчислювальним кластером потужністю 1 гігават, створеним G42. Проєкт включатиме чипи від Nvidia, а Cisco Systems забезпечить інфраструктуру зв’язку.
Компанії повідомили, що початковий кластер ШІ потужністю 200 мегават запрацює наступного року.
За матеріалами:
Forbes.ua
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