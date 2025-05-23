OpenAI, Oracle, Nvidia та Cisco об’єднуються для створення масштабного хабу дата-центрів для ШІ на Близькому Сході — Finance.ua

OpenAI, Oracle, Nvidia та Cisco об’єднуються для створення масштабного хабу дата-центрів для ШІ на Близькому Сході Сьогодні 22:12 — Технології&Авто

Техногіганти OpenAI, Oracle, Nvidia та Cisco об’єднують зусилля для створення масштабного кампусу штучного інтелекту Stargate в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це пише CNBC.

Штучний інтелект є найвпливовішим фактором змін сучасності, а проєкт Stargate UAE створює інфраструктуру ШІ, яка сприятиме реалізації амбітних цілей країни, зокрема розширенню можливостей громадян, економічному зростанню та формуванню майбутнього, зазначив генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Проєкт, реалізований у співпраці з еміратською компанією G42, займатиме площу 25,9 кв. км і матиме потужність 5 гігават.

У рамках угоди OpenAI та Oracle керуватимуть обчислювальним кластером потужністю 1 гігават, створеним G42. Проєкт включатиме чипи від Nvidia, а Cisco Systems забезпечить інфраструктуру зв’язку.

Компанії повідомили, що початковий кластер ШІ потужністю 200 мегават запрацює наступного року.

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